اليونيسف: تم الاتفاق على هدن إنسانية في غزة لإكمال التطعيم ضد شلل الأطفال

reuters_tickers

1دقيقة

الأمم المتحدة (رويترز) – قالت كاثرين راسل المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) يوم الخميس إنه تم الاتفاق على هدن إنسانية في غزة من أجل السماح بإكمال الجولة الثانية من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال التي تستهدف 590 ألف طفل دون العاشرة وتبدأ في 14 أكتوبر تشرين الأول.

وأضافت في بيان أنه “تم الاتفاق على هدن إنسانية في مناطق محددة. من المهم جدا أن تحترم جميع الأطراف هذه الهدن. فبدونها، من المستحيل تطعيم الأطفال”.