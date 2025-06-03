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اليونيسف: هجوم على قافلة مساعدات تابعة للأمم المتحدة كانت في طريقها للفاشر بالسودان

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جنيف (رويترز) – صرحت متحدثة باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) لرويترز يوم الثلاثاء بأن قافلة تابعة للأمم المتحدة كانت تنقل مساعدات غذائية إلى مدينة الفاشر بشمال دارفور في السودان تعرضت لهجوم الليلة الماضية، وأضافت أن التقارير الأولية تشير إلى “سقوط عدد من الضحايا”.

وقالت المتحدثة ردا على أسئلة “تلقينا معلومات عن تعرض قافلة شاحنات تابعة لبرنامج الأغذية العالمي واليونيسف لهجوم الليلة الماضية أثناء توقفها في الكومة بشمال دارفور في انتظار الحصول على موافقة للتوجه إلى الفاشر”. ولم تتهم أحدا بالمسؤولية عن الهجوم.

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