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اليونيسف تطرح مناقصة للحصول على لقاحات ضد إمبكوس

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أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) السبت طرح مناقصة عاجلة للحصول على لقاحات ضد مرض إمبوكس لمساعدة البلدان الأكثر تضررا من تفشي الوباء مؤخرا.

وقالت يونيسف في بيان مشترك مع منظمة الصحة العالمية وتحالف اللقاح غافي والمراكز الإفريقية للسيطرة على الأمراض والوقاية إن “المناقصة الطارئة تهدف لتأمين الوصول الفوري إلى لقاحات إمبكوس المتاحة وتوسيع الإنتاج”. 

أضافت “اعتمادا على الطلب والقدرة الإنتاجية للمصنعين والتمويل يمكن وضع اتفاقيات لما يصل إلى 12 مليون جرعة حتى عام 2025”. 

وبموجب المناقصة تخطط يونسيف لإبرام اتفاقيات توريد مشروطة مع مصنعي اللقاحات. 

وهذا “سيسمح ليونيسف شراء وشحن اللقاحات دون تأخير بمجرد أن تضمن البلدان والشركاء التمويل وتؤكد الطلب والجهوزية، وأن تكون المتطلبات التنظيمية لقبول اللقاحات متوفرة”.

إمبوكس الذي كان يسمى جدري القردة، يسببه فيروس ينتقل للبشر من حيوانات مصابة به، كما يمكن أن ينتقل بين البشر عبر التلامس.

أعلنت منظمة الصحة العالمية إمبوكس طارئة صحية عالمية في 14 آب/أغسطس، وسط مخاوف من زيادة حالات الإصابة بسلالة جديدة منه سُميت “كلايد 1 بي” في جمهورية الكونغو الديموقراطية والتي انتشرت إلى دول مجاورة. 

وتم الإبلاغ عن أكثر من 18 ألف حالة إصابة مشتبه بها في جمهورية الكونغو الديموقراطية حتى الآن هذا العام، مع 629 وفاة.

ابو/غد/شي

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