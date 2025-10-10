اليونيسيف تحث على تدفق المساعدات لغزة وتحذر من ارتفاع وفيات الأطفال

reuters_tickers

2دقائق

من أوليفيا لو بويدفين

جنيف (رويترز) – دعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) يوم الجمعة إلى فتح جميع المعابر لإتاحة دخول المساعدات الغذائية إلى غزة محذرة من خطر ارتفاع وفيات الأطفال بسبب ضعف مناعتهم.

وقال ريكاردو بيريس المتحدث باسم يونيسف “الوضع حرج. نواجه خطر ارتفاع حاد في وفيات الأطفال، ليس فقط حديثي الولادة، بل أيضا الرضع، نظرا لأن مناعتهم أصبحت أكثر ضعفا من أي وقت مضى”.

وبدأت القوات الإسرائيلية الانسحاب من بعض مناطق غزة يوم الجمعة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، في إطار المرحلة الأولى من مبادرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب المستمرة منذ عامين.

وقال مسؤول كبير في الأمم المتحدة يوم الخميس إن الأمم المتحدة تخطط لتكثيف إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، حيث تعاني بعض المناطق من المجاعة، خلال أول 60 يوما من وقف إطلاق النار في القطاع.

وأكدت يونيسف أن دعم التغذية هو الأولوية الرئيسية، إذ يعاني 50 ألف طفل من خطر سوء التغذية الحاد ويحتاجون إلى علاج فوري.

وأوضح بيريس أن مناعة الأطفال منخفضة لأنهم “لم يتناولوا الطعام بشكل صحيح، وفي الآونة الأخيرة، (لم يتناولوا الطعام) على الإطلاق ولفترة طويلة للغاية”.

وأضاف “بالنسبة للأطفال، يحتاجون إلى الفيتامينات والعناصر الغذائية المناسبة للنمو والقدرة على التكيف مع تغيرات درجات الحرارة أو تفشي الفيروسات”.

(إعداد شيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد)