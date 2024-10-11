اليونيفيل: إصابة اثنين من قوة حفظ السلام في ضربة بلبنان

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من أمينة إسماعيل وتيمور أزهري وآري رابينوفيتش

بيروت/القدس (رويترز) – قالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) إن اثنين من أفرادها أصيبا يوم الجمعة بعد انفجارين بالقرب من برج مراقبة في جنوب لبنان، فيما هزت انفجارات القاعدة الرئيسية للقوة في المنطقة للمرة الثانية خلال 48 ساعة وسط قتال بين القوات الإسرائيلية وجماعة حزب الله.

وقالت اليونيفيل في بيان إن هذا “تطور خطير”، مضيفة أنه يجب ضمان أمن أفراد قوة الأمم المتحدة وممتلكاتها.

اندلع الصراع بين إسرائيل وحزب الله قبل عام حين بدأت الجماعة المدعومة من إيران إطلاق صواريخ على شمال إسرائيل دعما لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في بداية الحرب في قطاع غزة.

واحتدم الصراع بشدة في الأسابيع القليلة الماضية مع قصف إسرائيل الضاحية الجنوبية لبيروت وجنوب لبنان وسهل البقاع وقتلها عددا من كبار قادة حزب الله، وإرسالها قوات برية إلى مناطق في جنوب لبنان، فيما أطلق حزب الله صواريخ على أهداف أعمق في إسرائيل.

وتقول إسرائيل إن حملتها في لبنان تستهدف توفير الأمن في شمال إسرائيل حتى يعود عشرات الآلاف ممن أجبروا على مغادرة منازلهم هناك بسبب إطلاق حزب الله الصواريخ على مدى عام.

وبحسب الحكومة اللبنانية، أدت عمليات إسرائيل الموسعة إلى نزوح أكثر من 1.2 مليون شخص. وتقول وزارة الصحة اللبنانية إن أكثر من 2100 شخص قتلوا وأصيب أكثر من 10 آلاف آخرين خلال أكثر من عام من الأعمال القتالية في لبنان.

وقال رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية اللفتنانت جنرال هرتسي هاليفي في مقطع مصور أصدره الجيش يوم الجمعة غداة إجراء هاليفي تقييما أمنيا داخل جنوب لبنان، “نواصل العمل ضد العدو ولن نتوقف حتى نضمن إمكانية إعادة السكان (الذين تم إجلاؤهم من الشمال) بأمان، ليس الآن فحسب بل وبنظرة مستقبلية”.

وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي إن ضربة جوية استهدفت قلب بيروت في ساعة متأخرة من مساء يوم الخميس أسفرت عن مقتل 22 مدنيا وإصابة 139 آخرين.

وذكرت مصادر أمنية أن المستهدف بالهجوم هو وفيق صفا القيادي الكبير في حزب الله لكنه نجا من القصف.

وقال نائب عن حزب الله زار موقع الهجوم يوم الجمعة إنه لم يكن هناك أي مسؤول كبير في الجماعة في المكان وقت وقوع الهجوم.