اليونيفيل: إصابة 4 من قوات حفظ السلام بعد قصف قاعدتهم بصاروخ

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القاهرة (رويترز) – قالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) إن أربعة من قوات حفظ السلام من غانا أصيبوا يوم الثلاثاء عندما أصاب صاروخ “أطلقته على الأرجح جهات غير حكومية” قاعدتهم في جنوب لبنان.

وأضافت أن قوات حفظ السلام التابعة لها ومرافقها تعرضت للاستهداف في ثلاثة حوادث منفصلة يوم الثلاثاء.

وقال الجيش الإسرائيلي إن حزب الله شن هجومين بصواريخ يوم الثلاثاء، مما ألحق أضرارا بمواقع تابعة لليونيفيل.

وأوضح الجيش أن صاروخا أُطلق عند الساعة 9.50 صباحا (0750 بتوقيت جرينتش) أصاب موقعا لليونيفيل في بلدة رامية بجنوب لبنان.

وأضاف الجيش أن حزب الله أطلق في تمام الواحدة والنصف ظهرا عددا من الصواريخ من منطقة المعلية فأصابت موقعا لليونيفيل في منطقة شمع بجنوب لبنان وألحقت به أضرارا.