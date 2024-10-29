اليونيفيل: الصاروخ الذي أصاب مقر القوة في الناقورة من المرجح أن يكون مصدره حزب الله أو مجموعة تابعة له

reuters_tickers

1دقيقة

دبي (رويترز) – قالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) يوم الثلاثاء إن صاروخا أصاب مقرها في الناقورة أُطلق من الشمال، على الأرجح من قبل جماعة حزب الله اللبنانية أو مجموعة تابعة لها.

وذكرت في بيان “تم إطلاق الصاروخ من شمال المقر العام لليونيفيل، على الأرجح من قبل حزب الله أو مجموعة تابعة له، وقد فتحنا تحقيقا في الحادث”.

وأضافت “لم يكن جنود حفظ السلام في الملاجئ وقت وقوع الحادث. وبينما أصيب بعض جنود حفظ السلام بجروح طفيفة، فإنه ولحسن الحظ لم يصب أحد بجروح خطيرة”.