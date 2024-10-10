اليونيفيل: القوات الإسرائيلية تطلق النار على 3 مواقع لنا في جنوب لبنان

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من مايا الجبيلي وألكسندر كورنويل

القدس/بيروت (رويترز) – قالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) إن القوات الإسرائيلية أطلقت النار يوم الأربعاء ويوم الخميس على مواقع يستخدمهما أفراد القوة في لبنان، في حين حذرت إسرائيل المدنيين في جنوب لبنان من العودة إلى ديارهم مع مواصلة هجومها على جماعة حزب الله.

وذكرت اليونيفيل أن اثنين من أفراد قوتها لحفظ السلام أُصيبا في أحد المواقع عندما سقطا من برج مراقبة طالته نيران دبابة إسرائيلية داخل المقر الرئيسي للقوة في الناقورة. وقال مصدر من الأمم المتحدة إنه لم تقع إصابات في الموقعين الآخرين.

وأضافت اليونيفيل في بيان “أي هجوم متعمد على قوات حفظ السلام هو انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي”، موضحة أنها تتابع الأمر مع الجيش الإسرائيلي.

وقالت جماعة حزب الله إنها هاجمت قوات إسرائيلية يوم الخميس برشقة صاروخية في أثناء محاولات لسحب مصابين من منطقة رأس الناقورة الحدودية وأصابت أفرادها بشكل مباشر.

ولم يرد بعد أي تعليق من الجيش الإسرائيلي.

ولكن في نيويورك، قال داني دانون مبعوث إسرائيل لدى الأمم المتحدة يوم الخميس إن إسرائيل تركز على قتال جماعة حزب الله وتوصي بنقل قوة اليونيفيل شمالا.

وقال المبعوث إن إسرائيل توصي “بانتقال قوات اليونيفيل لمسافة خمسة كيلومترات شمالا لتجنب الخطر مع تصاعد القتال، وبينما يظل الوضع على امتداد الخط الأزرق غير مستقر نتيجة لعدوان حزب الله”.

وأضاف “إسرائيل ليس لديها رغبة في أن تكون موجودة في لبنان، لكنها ستفعل ما يلزم” لإجبار حزب الله على الابتعاد عن حدودها الشمالية حتى يتمكن 70 ألفا من السكان من العودة إلى منازلهم في شمال إسرائيل.

واندلع الصراع قبل عام عندما فتحت جماعة حزب الله النار لدعم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في بداية حرب غزة. وتصاعد بشكل كبير في الأسابيع القليلة الماضية مع قصف إسرائيل الضاحية الجنوبية لبيروت وجنوب لبنان وسهل البقاع قبل إرسالها قوات برية إلى لبنان.

وقال شهود من رويترز يوم الخميس إن عمودا من الدخان الكثيف شوهد وهو يتصاعد من وسط بيروت بعد سماع صواريخ فوق المدينة يوم الخميس. ولم يتضح بعد ما الذي تم قصفه.

وتسود الشرق الأوسط حالة تأهب قصوى تحسبا لزيادة تصعيد الصراع، وانتظارا لرد إسرائيل على الضربة الصاروخية التي شنتها إيران عليها الأسبوع الماضي.

وقالت ثلاثة مصادر خليجية لرويترز إن دولا خليجية تضغط على واشنطن لمنع إسرائيل من مهاجمة حقول النفط الإيرانية وذلك انطلاقا من القلق من أن تتعرض منشآتها النفطية لإطلاق نار من جماعات متحالفة مع طهران إذا تصاعد الصراع.

وتحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأربعاء عن الرد الإسرائيلي المحتمل على إيران في مكالمة وصفها الجانبان بالإيجابية.

* إيطاليا تحتج

تقول إسرائيل إن الهجوم على لبنان يستهدف تأمين عودة عشرات آلاف من الإسرائيليين الذين فروا من الشمال بسبب الصواريخ التي يطلقها حزب الله. وتسببت الضربات الإسرائيلية في نزوح أكثر من مليون شخص في لبنان في الأسابيع القليلة الماضية.

وأعلنت الحكومة اللبنانية في تحديث يومي أن القصف الإسرائيلي أسفر عن مقتل 2169 في لبنان على مدى عام حتى الآن معظمهم منذ 27 سبتمبر أيلول عندما وسعت إسرائيل حملتها العسكرية. ولا يفرق الإحصاء بين المدنيين والمقاتلين في عدد القتلى.

وأسفر إطلاق حزب الله النار على إسرائيل عبر الحدود عن مقتل 53 شخصا خلال الفترة ذاتها، أكثر من نصفهم من المدنيين.

وقالت اليونيفيل في بيان إن جنودا إسرائيليين أطلقوا النار على موقع للأمم المتحدة في رأس الناقورة “فأصابوا مدخل المخبأ الذي كانت تحتمي به قوات حفظ السلام، وألحقوا أضرارا بالمركبات ونظام الاتصالات”.

وقالت اليونيفيل “شوهدت طائرة مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي وهي تحلق داخل موقع الأمم المتحدة حتى مدخل القبو”.

وأضافت أن القوات الإسرائيلية في يوم الأربعاء”أطلقت النار على كاميرات مراقبة محيط الموقع وعطلتها”، وأنها أطلقت النار عمدا على موقع آخر وألحقت به أضرارا.

وتشكلت قوة اليونيفيل لحفظ السلام في لبنان عام 1978 وتوسعت بعد حرب عام 2006 بين إسرائيل وجماعة حزب الله. وتعد فرنسا وإيطاليا وإندونيسيا وماليزيا وغانا من الدول الرئيسية المساهمة فيها.

وقال وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو يوم الخميس إن إيطاليا قدمت احتجاجا لدى إسرائيل بعد إطلاق نار على مواقع تستخدمها اليونيفيل. وذكر كروزيتو في بيان أن إطلاق النار على قواعد اليونيفيل أمر “غير مقبول على الإطلاق” ويخالف القانون الدولي بشكل واضح.

وقال الجيش الإسرائيلي يوم الخميس إن الضربات الجوية ليل الأربعاء وفي اليوم السابق استهدفت منشآت لتخزين الأسلحة في الضاحية الجنوبية لبيروت وفي جنوب لبنان، مضيفا أن قصف البنية التحتية لحزب الله.

كما أبلغ الجيش الإسرائيلي سكان جنوب لبنان في منشور على منصة إكس بأنهم “ممنوعون من العودة إلى المنازل التي أخلوها في القرى والبلدات حتى إشعار آخر من أجل سلامتهم”.