اليونيفيل: مقتل اثنين من قوات حفظ السلام في انفجار بجنوب لبنان

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

30 مارس آذَار (رويترز) – قالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) إن اثنين من عناصرها قتلا في جنوب لبنان اليوم الاثنين، إثر انفجار “مجهول المصدر” دمر مركبتهم.

وأضافت أن جنديا ثالثا أصيب بجروح خطيرة، كما أصيب آخر بجروح في الواقعة التي حدثت قرب منطقة بني حيان.

والواقعة هي الثانية خلال 24 ساعة، بعد مقتل جندي من اليونيفيل إثر انفجار مقذوف في أحد مواقع القوة بجنوب لبنان.

(تغطية صحفية منة علاء الدين – إعداد معاذ عبدالعزيز للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

