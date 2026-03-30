اليونيفيل: مقتل اثنين من قوات حفظ السلام في انفجار بجنوب لبنان

30 مارس آذَار (رويترز) – قالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) إن اثنين من عناصرها قتلا في جنوب لبنان اليوم الاثنين، إثر انفجار “مجهول المصدر” دمر مركبتهم.

وأضافت أن جنديا ثالثا أصيب بجروح خطيرة، كما أصيب آخر بجروح في الواقعة التي حدثت قرب منطقة بني حيان.

والواقعة هي الثانية خلال 24 ساعة، بعد مقتل جندي من اليونيفيل إثر انفجار مقذوف في أحد مواقع القوة بجنوب لبنان.

(تغطية صحفية منة علاء الدين – إعداد معاذ عبدالعزيز للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)