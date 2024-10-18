اليونيفيل تتعهد بالبقاء في لبنان رغم عدة هجمات إسرائيلية “متعمدة”

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جنيف (رويترز) – قال متحدث باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) يوم الجمعة إن البعثة التي يبلغ قوامها 10 آلاف فرد ستبقى في لبنان على الرغم من هجمات إسرائيلية متعددة وصفتها بأنها “متعمدة” واستهدفتها مباشرة في الأيام القليلة الماضية.

وردا على سؤال حول إسقاط طائرة مسيرة بالقرب من سفينة لليونيفيل قبالة ساحل لبنان يوم الخميس، قال المتحدث “جاءت الطائرة المسيرة من الجنوب ودارت حول سفينتنا واقتربت لمسافة أمتار قليلة”.