اليونيفيل تطلب “تفسيرا” من إسرائيل بعد استهداف جيشها مواقع أممية في لبنان

afp_tickers

9دقائق

طالبت قوة حفظ السلام الأممية في لبنان (يونيفيل) الأحد “تفسيرا” من الجيش الإسرائيلي الذي اتهمته بارتكاب “انتهاكات مروعة” بحقها، فيما دعت إسرائيل الأمم المتحدة إلى إبعاد القوة “عن الخطر فورا” في ظل تصاعد القتال ضد حزب الله.

وقالت اليونيفيل إنّ دبابتين إسرائيليتين دخلتا موقعها “عنوة” الأحد في بلدة رامية اللبنانية الحدودية، قبل إطلاق رشقات نارية شمال الموقع ذاته ما “أدى إلى انبعاث دخان كثيف” عانى على إثره “15 جندي حفظ سلام من آثار ذلك”.

وقال الجيش الإسرائيلي في وقت لاحق الأحد إن أحد دباباته كانت “تتعرض للقصف” اصطدمت بموقع لقوة الأمم المتحدة في لبنان.

من جهة أرى أضافت الوينيفيل أن جنودا إسرائيليين أوقفوا السبت “حركة لوجستية شديدة الأهمية لليونيفيل بالقرب من ميس الجبل ومنعوها من المرور”، منددة بهذه “الانتهاكات المروعة”.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قال الأحد في مقطع مصور وجهه للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش “ابعدوا قوات اليونيفيل عن الخطر. يجب القيام بذلك الآن وفورا”. وكانت القوة الأممية استنكرت الجمعة تعرض مواقعها في جنوب لبنان لنيران إسرائيلية بشكل “متكرر” و”متعمد”، ما أدى إلى إصابة ما لا يقل عن خمسة من جنودها. وأثار الوضع استنكارا دوليا.

ورفعت الأمم المتحدة صوتها فيما يكثّف الجيش الإسرائيلي ضرباته في لبنان، ويقاتل على الأرض عناصر حزب الله.

وأعلن الحزب اللبناني المدعوم من إيران الأحد أن مقاتليه خاضوا معارك “بالأسلحة الرشاشة والصاروخية وقذائف المدفعية” مع القوات الإسرائيلية في ما لا يقل عن أربع بلدات حدودية.

وأكد الجيش الإسرائيلي خوض “معارك مباشرة”، معلنا أسر مقاتل من حزب الله في نفق في جنوب لبنان حيث تشن هجوما بريا منذ 30 أيلول/سبتمبر.

بعدما أضعفت إسرائيل حركة حماس الفلسطينية في غزة، نقلت جبهة الحرب إلى لبنان، وتقول إن هدفها هو إبعاد حزب الله عن الحدود والسماح بعودة نحو 60 ألف من سكان شمال البلاد الذي نزحوا بسبب هجمات الحزب الصاروخية المستمرة منذ بدء الحرب في غزة.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت الأحد إن بلاده لن تسمح لحزب الله بالعودة إلى المناطق الحدودية، حتى بعد انسحاب جنوده.

تشنّ إسرائيل ضربات واسعة النطاق منذ 23 أيلول/سبتمبر على معاقل حزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية وجنوب لبنان وشرقه، أدت إلى مقتل عدد كبير من قادته أبرزهم نصرالله.

وتقترن الحرب في لبنان وغزة التي اندلعت إثر الهجوم غير المسبوق الذي شنته الحركة الفلسطينية في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، بتصعيد بين إيران وإسرائيل التي يهدد قادتها بالرد على الهجوم الصاروخي الإيراني في 1 تشرين الأول/أكتوبر.

وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الأحد في بغداد أنّ “لا خطوط حمر في الدفاع عن شعبنا ومصالحنا”، مضيفا “نحن مستعدون بالكامل لحالة الحرب. نحن لا نخشى الحرب، لكن لا نريدها”.

في هذا الصدد، أعلنت الولايات المتحدة نشر بطارية من نظام “ثاد” المضاد للصواريخ في إسرائيل سيشغله عسكريون أميركيون “لمساعدتها على تعزيز الدفاعات الجوية الإسرائيلية بعد هجمات إيران غير المسبوقة”.

– إطلاق نار “متكرر” –

ونددت اليونيفيل الجمعة بإطلاق القوات الإسرائيلية النار بشكل “متكرر” و”متعمد” على مواقع لها في جنوب لبنان، وأبلغت عن إصابة خمسة من جنود حفظ السلام خلال 48 ساعة.

وقال نتانياهو الأحد “نأسف لإصابة جنود اليونيفيل ونحن نفعل كل ما في وسعنا لمنع هذه الإصابة. ولكن الطريقة البسيطة والواضحة لضمان ذلك هي ببساطة إخراجهم من منطقة الخطر”.

وفي تحدٍ للانتقادات الدولية، أكد أن بلاده طلبت عبثا “عدة مرات” انسحاب قوات اليونيفيل من مناطق القتال، واعتبر أن رفض الأمم المتحدة إجلاءهم يجعلهم “دروعا بشرية لإرهابيي حزب الله”.

من جهتها، اعتبرت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في اتصال هاتفي مع نظيرها الإسرائيلي أنه “من غير المقبول أن تهاجم القوات المسلحة الإسرائيلية اليونيفيل”، مشددة على “الضرورة المطلقة لضمان أمن عديد اليونيفيل في كل الأوقات”.

بدوره دعا البابا فرنسيس الأحد إلى “احترام” قوات السلام، فيما ندد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي بـ”الفصل الجديد من نهج العدو بعدم الامتثال للشرعية الدولية وقراراتها ذات الصلة”.

منذ بدء التصعيد عبر الحدود في تشرين الأول/أكتوبر 2023، قُتل أكثر من 2100 شخص في لبنان، بينهم نحو 1200 منذ تكثيف القصف الإسرائيلي في 23 أيلول/سبتمبر، حسب تعداد لفرانس برس يستند إلى أرقام رسمية. وسجلت الأمم المتحدة ما يقرب من 700 ألف نازح.

– “زلزال” –

في جنوب لبنان، استهدفت غارة إسرائيلية مساء السبت سوقا في مدينة النبطية الكبيرة الواقعة على بعد نحو 12 كيلومترا من الحدود مع إسرائيل، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.

وبدت السوق أشبه بمنطقة منكوبة مع محال استحالت أكواما من الركام تتصاعد من أنحائها أعمدة دخان، وسكان يعاينون الدمار ويبكون قلب مدينتهم النابض وذكرياتهم.

بتأثر، يصف طارق عبد الأمير صدقة ما يشاهده من حوله “وكأنه زلزال حلّ بسوق النبطية، سوق دمر بأكمله”.

من جهته، أعلن الصليب الأحمر اللبناني عن إصابة مسعفين تابعين له في غارة إسرائيلية على منزل في جنوب لبنان، كان قد أرسلهم “بعد إجراء الاتصالات اللازمة” مع قوات اليونيفيل.

وبعد ظهر الأحد، دعا الجيش سكان 21 قرية في جنوب لبنان إلى إخلائها.

– هجوم في جباليا –

في قطاع غزة المحاصر والمدمّر، واصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية حيث قصف بشكل رئيسي منطقة جباليا (شمال).

في الأسبوع الماضي، كثّف الجيش الإسرائيلي عملياته في هذه المنطقة بعد إعلانه فرض حصار عليها، ما فاقم معاناة مئات آلاف الأشخاص العالقين هناك، وفق وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.

وأعلن الجيش الإسرائيلي الأحد، أنّه قضى على “عشرات الإرهابيين” في جباليا، كما قصف “40 هدفا إرهابيا”.

وأكد نتانياهو في مقطع مصور بثه مكتبه أن الجنود “موجودون الآن في قلب جباليا حيث يقومون بتفكيك معاقل حماس”.

ووصفت حماس الحملة العسكرية الإسرائيلية في شمال غزة بأنها “إجرامية”، مؤكدة أن “استمرار الحملة العسكرية الإجرامية على شمال قطاع غزة (..) في ظل تفاقم الحالة الإنسانية ومنع إدخال المواد الغذائية والإغاثية وسعي جيش الاحتلال لإخلاء المستشفيات وإخراجها من الخدمة، هو عملية إبادة موصوفة ومكتملة الأركان”.

خلّف هجوم حماس على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 أسفر عن مقتل 1206 أشخاص غالبيتهم مدنيون، حسب إحصاء لفرانس برس يستند إلى أرقام إسرائيلية رسمية تشمل رهائن ماتوا أو قتِلوا في الأسر في غزة.

في المقابل، قتل في قطاع غزة ما لا يقل عن 42227 فلسطينيا، معظمهم نساء وأطفال، وفق أحدث بيانات وزارة الصحة التي تديرها حماس. وتعتبر الأمم المتحدة هذه الأرقام ذات موثوقية.

بور-ع ل/ناش-شي-ح س/غ ر