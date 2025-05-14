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اليونيفيل تعرب عن قلقها من موقف الجيش الإسرائيلي “العدائي”

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القاهرة (رويترز) – أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) يوم الأربعاء أن محيط أحد مواقعها لحفظ السلام في جنوب لبنان أصيب بنيران إسرائيلية مباشرة.

وأفادت اليونيفيل في بيان أن الحادث الذي وقع يوم الثلاثاء هو الأول من نوعه منذ اتفاق إسرائيل وحزب الله اللبناني المدعوم من إيران على وقف إطلاق النار في نوفمبر تشرين الثاني الماضي.

ولم يصدر أي تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي.

وقال البيان “تعرب اليونيفيل عن قلقها إزاء الموقف العدائي الأخير” من جانب الجيش الإسرائيلي.

وأضاف البيان أن الأمر يتعلق “بأفراد اليونيفيل وممتلكاتها بالقرب من الخط الأزرق، بما في ذلك الحادث الذي وقع أمس حيث أصابت نيران مباشرة محيط موقع لليونيفيل جنوب قرية كفر شوبا” قرب الخط الأزرق.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية