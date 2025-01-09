انتحار مواطن سويسري في أحد سجون إيران

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دبي (رويترز) – ذكرت وكالة ميزان التابعة للسلطة القضائية‭‭ ‬‬في إيران يوم الخميس نقلا عن رئيس المحكمة العليا في إقليم سيمنان أن مواطنا سويسريا اعتقل في إيران بتهمة التجسس انتحر في السجن يوم الخميس.

وقال محمد صادق أكبري “انتحر مواطن سويسري صباح اليوم في سجن سيمنان. واعتقلت الأجهزة الأمنية هذا المواطن السويسري بتهمة التجسس… وكان يجري التحقيق في قضيته”.

ولم تقدم وكالة ميزان مزيدا من التفاصيل حول هوية المواطن السويسري وأضافت أن جهود إنعاش السجين باءت بالفشل.

وفي السنوات القليلة الماضية، اعتقل الحرس الثوري الإيراني العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

وتلعب سويسرا دور الوسيط المهم بين واشنطن وطهران إذ تمثل المصالح الأمريكية في إيران وتشارك الرسائل بين البلدين.