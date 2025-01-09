مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

انتحار مواطن سويسري في أحد سجون إيران

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

دبي (رويترز) – ذكرت وكالة ميزان التابعة للسلطة القضائية‭‭ ‬‬في إيران يوم الخميس نقلا عن رئيس المحكمة العليا في إقليم سيمنان أن مواطنا سويسريا اعتقل في إيران بتهمة التجسس انتحر في السجن يوم الخميس.

وقال محمد صادق أكبري “انتحر مواطن سويسري صباح اليوم في سجن سيمنان. واعتقلت الأجهزة الأمنية هذا المواطن السويسري بتهمة التجسس… وكان يجري التحقيق في قضيته”.

ولم تقدم وكالة ميزان مزيدا من التفاصيل حول هوية المواطن السويسري وأضافت أن جهود إنعاش السجين باءت بالفشل.

وفي السنوات القليلة الماضية، اعتقل الحرس الثوري الإيراني العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

وتلعب سويسرا دور الوسيط المهم بين واشنطن وطهران إذ تمثل المصالح الأمريكية في إيران وتشارك الرسائل بين البلدين.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

هل الديمقراطيات المباشرة أكثر عرضة للتضليل الإعلامي؟

من المتوقع أن تؤثر موجة المعلومات المضللة بشكل خاص على الديمقراطيات المباشرة، مثل سويسرا أو العديد من الولايات الأمريكية.

شارك في الحوار
53 إعجاب
85 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جيسيكا دافيس بلوس

كيف أثرت أزمة نقص الأدوية على تجربتك في مجال الرعاية الصحية؟

كيف أثر نقص الأدوية عليك شخصيًا؟ وما الذي تعتقد أنه يجب القيام به لمعالجة هذه المشكلة؟

شارك في الحوار
10 إعجاب
8 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جيرالدين وونغ ساك هُوي

هل سمعت شيئًا عن الدبلوماسية السويسرية وترغب في أن نتحقق من صحته؟

ليس كل ما يُتداول عن العلاقات الخارجية لسويسرا دقيقًا أو مفهومًا بشكل صحيح. هل صادفت.ي ادعاءات أو مفاهيم خاطئة مشابهة حول دور سويسرا في العالم؟

شارك في الحوار
1 إعجاب
1 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية