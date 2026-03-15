انتخابات تشريعية في فيتنام بلا حماسة من الناخبين

تقام الأحد في فيتنام انتخابات لاختيار أعضاء الجمعية الوطنية، في غياب حماسة كبيرة من الناخبين إزاء أعلى هيئة تشريعية في البلد التي تكتفي بتمرير قرارات الحزب الشيوعي الحاكم.

وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة السابعة مساء (12,00 بتوقيت غرينتش) ولن تصدر النتائج قبل أسبوع على الأقلّ.

وقدّرت وسائل إعلام رسمية نسبة المشاركة في هذا الاستحقاق الذي دعي إليه 79 مليون ناخب بأكثر من 40 %.

ومن بين 864 مرشّحا للمقاعد الخمسمئة في الجمعية الوطنية، 65 لا غير ليسوا من أعضاء الحزب الشيوعي، في مقابل 74 خلال الانتخابات السابقة قبل خمسة أعوام.

ومن أولى مهام الجمعية الجديدة التي ستلتئم الشهر المقبل تثبيت تعيين أبرز الزعماء الذين سبق للحزب الحاكم أن اختارهم في مؤتمره في كانون الثاني/يناير.

ومن بين هؤلاء، الأمين العام للحزب الشيوعي تو لام الرجل القوّي في هانوي الذي سيعاد تعيينه في منصبه وحظوظه وافرة أيضا لتولّي الرئاسة.

بور-تيم/م ن

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية