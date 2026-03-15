انتخابات رئاسية في الكونغو تبدو محسومة للرئيس ساسو نغيسو

تقام الأحد في جمهورية الكونغو انتخابات رئاسية تبدو محسومة للرئيس المنتهية ولايته دوني ساسو نغيسو والذي يحكم البلاد منذ حوالى 40 سنة، لكن نسبة الامتناع قد تكون أعلى من المتوقّع.

تولّى ساسو نغيسو (82 عاما) رئاسة البلد الواقع في الوسط الإفريقي والغني بالهيدروكربونات بين 1979 و1992، إبّان حكم الحزب الواحد، قبل أن يستولي مجدّدا على السلطة بالقوّة سنة 1997 بعد أربعة أشهر من حرب أهلية.

وأعيد انتخابه في الجولة الأولى سنة 2021 بنسبة 88,40 % من الأصوات، بحسب المحكمة الدستورية، وذلك بالرغم من الطعون المقدّمة من المعارضين.

وقطعت شبكة الإنترنت والاتصالات في برازافيل منذ فجر الأحد والشوارع خالية من المارة والسيّارات، بعد حظر تنقّل المركبات. وتجول في الأحياء دوريّات للجيش أو الشرطة.

ويتنافس في هذا الاستحقاق ستة مرشّحين غير معروفين أو بلا قاعدة سياسية فعلية، من دون أن تكون لهم فعلا حظوظ في انتزاع ولاية خماسية جديدة من دوني ساسو نغيسو.

وأعلنت أبرز أحزاب المعارضة مقاطعتها الانتخابات التي دعي إليها حوالى 2,5 مليون ناخب، في غياب الظروف اللازمة لاستحقاق شفّاف وحرّ. وقد تكون نسبة الامتناع عالية جدّا بحسب محلّلين.

ويجوز نظريا تنظيم دورة ثانية بعد 21 يوما من نشر نتائج الدورة الأولى.

وغالبا ما تندّد المنظمات غير الحكومية والمدنية بانتهاك الحرّيات العامة وتهديد المعارضين في الكونغو. وتطعن المعارضة في نتائج الانتخابات الرئاسية منذ 2002.

وخلال الحملة الانتخابية، شدّد الرئيس المنتهية ولايته على حصيلته في مجال الاقتصاد، ولا سيّما في ما يخصّ تحديث البنى التحتية وتطوير قطاع الغاز والزراعة لكي تصبح الكونغو مكتفية ذاتيا.

ويأتي الجزء الأكبر من عائدات الدولة من النفط والغاز. ويعيش حوالى نصف السكّان تحت خطّ الفقر، بحسب البنك الدولي.

وتعتبر المعارضة أن تنمية البلد قوّضت بفعل الاختلاسات الكبيرة للأموال العامة والعائدات النفطية في قمّة السلطة.

وتخضع عائلة الرئيس لعدّة تحقيقات وشكاوى في هذا السياق، لا سيّما في فرنسا.

وتحافظ جمهورية الكونغو التي كانت مستعمرة فرنسية قبل أن تحصل على استقلالها في 1960 على علاقات وثيقة بباريس، لكنها أيضا على علاقات جيّدة مع روسيا التي كانت حليفة السلطات في حقبة حكم الحزب الواحد المستلهمة من الاتحاد السوفياتي بين 1968 و1992.

