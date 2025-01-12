انتخابات رئاسية في كرواتيا والرئيس المنتهية ولايته الأوفر حظا

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يدلي الكرواتيون بأصواتهم الأحد في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي يرجّح أن يفوز بها الرئيس الاشتراكي المنتهية ولايته زوران ميلانوفيتش على حساب مرشّح المحافظين الذين يتولون رئاسة الحكومة منذ سنوات.

وكاد ميلانوفيتش (58 عاما) الذي تقدر استطلاعات الرأي أن يحصل على 60 % من الأصوات، أن يفوز بالانتخابات من الدورة الأولى التي حصد خلالها أكثر من 49 % من الأصوات. ولم يحصل خصمه المحافظ دراغان بريموراتس سوى على 30 % من نوايا التصويت، بحسب أحدث الاستطلاعات.

ورئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وممثل كرواتيا، العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، على الساحة الدولية.

ورغم صلاحياته المحدودة، ينظر الكرواتيون إلى رئيسهم على أنه رمز للاستقرار وضامن للتوازن بين السلطات.

بعد الإدلاء بصوته في زغرب الأحد، قال ميلانوفيتش إنه واثق من الفوز.

وصرح أمام الصحافيين “لقد أديت عملي (…) بنية صادقة، وأعتقد وآمل أن يكون الناس قد لمسوا ذلك أيضا”.

وعند الساعة 10,30 بتوقيت غرينتش، أي بعد أربع ساعات ونصف من بدء التصويت، بلغت نسبة المشاركة نحو 14%، وفقا للجنة الانتخابات، وهي تعادل تقريبا النسبة المسجلة في الدورة الأولى.

تجري الانتخابات في ظل ارتفاع التضخم، الأعلى في منطقة اليورو، وتفشي الفساد في بلد يبلغ عدد سكانه 3,8 ملايين نسمة، ونقص اليد العاملة الذي يعيق قطاع السياحة الحيوي.

وبالرغم من المسائل الملحّة التي يواجهها البلد، ركّز المرشّحان خلال مناظراتهما على تبادل الإهانات والانتقادات بدلا من تقديم الحلول.

وانتقد ميلانوفيتش الذي يعد من أكثر الشخصيات السياسية شعبية في كرواتيا، وقد شغل منصب رئيس الوزراء بين عامي 2011 و2016، المحافظين مشيرا إلى قضايا الفساد التي طاولت حزبهم.

كما اعتمد خطابا شعبويا بشنه هجوما على الاتحاد الأوروبي الذي انضمت إليه بلاده عام 2013.

وقالت ميا (35 عاما) التي فضلت عدم الكشف عن اسم عائلتها لوكالة فرانس برس “لست من المعجبين” بالرئيس “لكنني سأصوت ضد حزب الاتحاد الديموقراطي الكرواتي. إنه يتمتع بالكثير من السلطة و(أندريه) بلينكوفيتش سيصبح مستبدا”، في إشارة إلى رئيس الحكومة.

في المقابل، يدعم دجورو كنيزيتشيش البالغ 62 عاما بريموراتس الذي يرى أنه “يتمتع بعلاقات دولية جيدة ويمكنه تأمين تعاون دولي أفضل بكثير لكرواتيا”.

– “دمية مؤيدة للكرملين” –

ودان ميلانوفيتش الغزو الروسي لأوكرانيا في مطلع العام 2022، إلا أنه انتقد في الوقت عينه الدعم العسكري الغربي لكييف.

ومكنه ذلك من تأمين دعم الاشتراكيين، علاوة على جزء من الناخبين الذين يميلون بشكل تقليدي إلى اليمين، بحسب محللين سياسيين كرواتيين.

واعتبر أستاذ العلوم السياسية زاركو بوهوفسكي في تصريح لوكالة فرانس برس أن ميلانوفيتش يتمتع بالحنكة السياسية، مشيرا إلى أنه تمكن في غضون سنوات قليلة من تكريس صورة شخص “يقول بصوت عالٍ ما يفكر فيه الآخرون”.

وينافسه بريموراتس (59 عاما) وهو طبيب أطفال ومتخصص في الطب الشرعي وعلم الجينات الطبي ويهوى التيكواندو، وقد ركّز خلال حملته الانتخابية على توحيد البلاد وعلى القيم العائلية والوطنية.

وقال عقب الإدلاء بصوته في زغرب “رسالتي كانت على الدوام نفسها: إن كرواتيا هي دائما أولويتي”.

وطالت هذا العالم انتقادات حتى من مؤيدي حزب الاتحاد الديموقراطي الكرواتي، معتبرين أنه يفتقد إلى الكاريزما.

واتهم منافسه بلينكوفيتش بأنه “دمية مؤيدة للكرملين” ويقوم بـ”تدمير” صدقية كرواتيا في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.

ويؤكد ميلانوفيتش أنه يريد تجنّب “جرّ” بلاده إلى الحرب في أوكرانيا. وأوضح “طالما بقيت رئيسا، لن يخوض أي جندي كرواتي حروب الآخرين”.

ومن المرتقب أن تصدر النتائج الرسمية في ساعة متأخرة من يوم الأحد.

لجف/ريم/ح س