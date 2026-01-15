انتخابات في أوغندا وسط تأخير في فتح مراكز الاقتراع

afp_tickers

4دقائق

تجري انتخابات رئاسيّة وبرلمانيّة الخميس في أوغندا وسط مشكلات فنية أخّرت فتح مراكز الاقتراع لنحو ساعتين بعد الموعد المحدد بحسب صحافيّي وكالة فرانس برس ومصادر محليّة، فيما ندّدت المعارضة بعمل “متعمّد” من السلطة التنفيذيّة لإبقاء الرئيس يويري موسيفيني في السلطة.

ومن المرجح فوز موسيفيني البالغ 81 عاما والذي يحكم البلاد منذ 40 عاما، بولاية رئاسية سابعة بفضل سيطرته التامة على جهاز الدولة والأمن، وسط أجواء من القمع وفي ظل انقطاع الإنترنت.

أمّا منافسه المغني السابق بوبي واين البالغ 43 عاما، فيحظى بتأييد شعبي لا سيما بين الشباب في بعض مناطق البلاد.

وقال موسيفيني إنه واجه صعوبات في التصويت بسبب مشاكل تقنية وصرح للصحافيين “وضعت بصمة إبهامي الأيمن، لكن الجهاز لم يقبلها. ثم وضعت بصمة إبهامي الأيسر، ولم يقبلها أيضا”.

وأضاف أن الخطوة الثالثة للتحقق كانت التعرّف على الوجه، مشيرا إلى أن الجهاز قبلها في النهاية، ما سمح له بالإدلاء بصوته.

وأفاد صحافيو وكالة فرانس برس أن عمليّات التصويت لم تبدأ بعد في عدة أحياء بالعاصمة كمبالا وفي مدينة جينجا القريبة، مع ورود تقارير عن عدم توزيع أوراق الاقتراع وتعطل أجهزة التحقق البيومتري من هوية الناخبين.

وقالت أبوزة مونيكا كريستين، وهي صاحبة متجر تبلغ 56 عاما وتعيش في جينجا قرب الحدود مع كينيا، لوكالة فرانس برس “لا أحد هنا ليخبرنا بما يجري”.

أضافت “هذا مُتعمّد. المكان معقل للمعارضة”.

لكنّ صحافيي وكالة فرانس برس لاحظوا المشاكل نفسها في مراكز اقتراع بوسط كمبالا، حيث لا يُصوّت السكان بالضرورة للمعارضة.

وقال مسؤول من الحزب الحاكم لوكالة فرانس برس إن “بعض أجهزة البصمة لا تعمل. لا أعرف إن كانت المشكلة تتعلق بالإنترنت. لم نتلقَّ أي معلومات من اللجنة الانتخابية”.

وعبر كاتومغولي جمعة، وهو حرفي يبلغ 48 عاما، عن قلقه وهو ينتظر دوره للإدلاء بصوته في وسط كمبالا، قائلا “إذا كان هذا يحدث في كل مكان، فهناك ما يدعو للقلق. سيشعر الناس بالاستياء لأنهم لن يكونوا واثقين من النتيجة”.

ولم يبدأ التصويت بعد في الأحياء الفقيرة بكمبالا، معقل بوبي واين.

وقال توني كاويسي، البالغ 21 عاما وهو من أنصار بوبي واين لوكالة فرانس برس “أنتظر منذ ثلاث ساعات دون أي تفسير”، مضيفا “إنّني منهك لدرجة أنني فقدت كل حافز للتصويت”.

ولاحظ صحافي من وكالة فرانس برس أن مركز اقتراع واحدا على الأقل في ضاحية راقية بالعاصمة كمبالا معقل الحزب الحاكم، كان مفتوحا في الموعد المحدد الساعة 7,00 صباحا (4,00 ت غ).

وقال غودفري كيسيمبيا، السباك البالغ 55 عاما، وكان أول الواصلين إلى مركز الاقتراع، واقفا بجوار شرطي “يجب أن أصوّت لأنني أحتاج إلى رئيس… أحتاج إلى الأمن”.

كما عرضت قناة إن بي إس التلفزيونية المحلية مراكز اقتراع أخرى مفتوحة.

ويرى العديد من المراقبين أن انتخابات الخميس مجرد إجراء شكلي للرئيس الحالي.

وتجرى الانتخابات في مناخ “يتسم بالقمع والترهيب على نطاق واسع”، وفقًا للأمم المتحدة.

بور-ار/غد/دص