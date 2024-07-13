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انتخاب أتال رئيسا للتكتل النيابي لحزب النهضة بزعامة ماكرون

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انتُخب رئيس الوزراء الفرنسي غابريال أتال رسميا السبت رئيسا للتكتل النيابي لحزب النهضة الذي يتزعّمه الرئيس إيمانويل ماكرون، إلا أنه سيكون متعذّرا عليه تولي هذه المهمة طالما لم يقبل سيّد الإليزيه استقالته، وذلك عملا بمبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية.

ونال أتال الذي كان المرشح الأوحد لرئاسة التكتل النيابي، 84 صوتا من أصل النواب الـ98 الذين تسجّلوا لهذا الاقتراع الداخلي. وصوّت سبعة نواب بورقة بيضاء فيما امتنع سبعة عن التصويت، وفق بيان للتكتل البرلماني.

ونظرا لغياب أي منافس، كان فوز أتال مضمونا. فوزير الداخلية جيرالد دارمانان ورئيسة الوزراء إليزابيت بورن اللذان أبديا في بادئ الأمر رغبة بالترشّح، عدلا عن ذلك في نهاية المطاف.

وتعذّر على النائبة ستيلا دوبون التي انضمّت متأخرة الى تكتل حزب النهضة في الجمعية الوطنية المشاركة في التصويت. ويتألف التكتل حاليا من 99 عضوا.

ويتولى فعليا أتال مهام رئاسة التكتل الخميس لدى افتتاح الدورة التشريعية بانتخاب رئاسة الجمعية.

بحلول ذاك الموعد، يفترض أن يكون قد أعلن أن الحكومة أصبحت بحكم المستقيلة، وهو ما يمكن أن يحصل الثلاثاء بعد اجتماع لمجلس الوزراء، وفق مصدر حكومي.

جمت/ود/ب ق

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