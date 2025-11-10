انتخاب الإمارات لنيابة رئاسة المؤتمر العام لـ “اليونسكو” بدورته الـ43

afp_tickers

2دقائق

انتُخبت دولة الإمارات لنيابة رئاسة المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) بدورته الثالثة والأربعين، المنعقد حاليا بمدينة سمرقند في أوزبكستان حتى 13 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) الاثنين.

وبمشاركة ممثلي الدول الأعضاء البالغ عددها 194 دولة، ترأس الشيخ سالم بن خالد القاسمي وزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، وفد دولة الإمارات الرسمي المشارك في أعمال المؤتمر، والذي يضم علي الحاج آل علي المندوب الدائم للدولة لدى اليونسكو، وابتسام الزعابي الأمين العام المكلّف للجنة، إلى جانب ممثلين عن عدد من الجهات الوطنية المعنية بقطاعات الثقافة والتعليم والبيئة، بحسب الوكالة.

وأعلنت اليونسكو بالتزامن مع أعمال المؤتمر إدراج كلّ من الشاعر الإماراتي الراحل أحمد بن سليم وجامعة الإمارات العربية المتحدة ضمن قائمة الاحتفاءات الخاصة ببرنامجها للذكرى السنوية (2026–2027)، الذي يكرّم الشخصيات والأحداث ذات التأثير البارز في مجالات الثقافة والتعليم والعلوم والسلام حول العالم.

هت