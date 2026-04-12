انتخاب بطريرك جديد للكنيسة الكلدانية الكاثوليكية

انتُخب المطران العراقي إميل شمعون نونا بطريركا للكنيسة الكلدانية الكاثوليكية الأحد، بحسب ما أفادت البطريركة.

وأوردت البطريركية الكلدانية على موقعها الإلكتروني “التأم سينودس أساقفة الكنيسة الكلدانية في (…) روما للفترة من 9 إلى 12 نيسان/أبريل 2026 (…) وتمّ انتخاب صاحب السيادة المطران إميل شمعون نونا بطريركا للكنيسة الكلدانية”.

وأشارت إلى أن المطران “اختار لنفسه اسم غبطة البطريرك مار بولس الثالث نونا”.

ويأتي انتخابه بعدما أعلن الكاردينال العراقي لويس ساكو في 10 آذار/مارس استقالته من المنصب بعد 13 عاما من الخدمة، بهدف “التفرغ بهدوء للصلاة والكتابة والخدمة البسيطة”.

ورُسّم نونا المولود في محافظة نينوى بشمال العراق في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر 1967، كاهنا في العام 1991. وحصل في 2005 على دكتوراه في اللاهوت الأنثروبولوجي من جامعة لاتران البابوية في روما.

ويُتقن العربية والكلدانية والإيطالية والإنكليزية.

وتُعدّ الكنيسة الكلدانية من أكبر الكنائس في العراق، ويُعدّ بطريركها متحدثا أساسيا باسم الأقلية المسيحية.

وتشير التقديرات إلى أن عدد المسيحيين في العراق اليوم لا يتخطى 400 ألف من أصل أكثر من 46 مليون نسمة، بعدما كان يُقدّر عددهم قبل عقدين بنحو مليون ونصف مليون، وقد هاجر عدد كبير منهم بسبب عشرين عاما من الحروب والنزاعات.

