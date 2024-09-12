انتشال جثث لخمس مهاجرات وطفلة قبالة سواحل تونس

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انتشل خفر السواحل التونسيون جثث لخمس مهاجرات وطفلة قبالة السواحل الشرقية لتونس، على ما أفاد متحدث قضائي وكالة فرانس برس الخميس.

وقال المتحدث الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية فريد بن جحا إن عملية الانتشال حصلت الأربعاء وشملت “خمس نساء وطفلة يراوح عمرها بين عامين وثلاثة اعوام” قبالة سواحل محافظة المنستير (شرق).

وأوضح بن جحا “رجح الطبيب الشرعي أن الجثث غرقت قبل نحو أسبوع وتعود على الأغلب لمهاجرات من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء”.

وتم فتح بحث تحقيقي للوقوف على تفاصيل الحادث ومعرفة “إن كانت عملية هجرة أو اتجار بالبشر”، وفق المصدر نفسه.

وتعد تونس، إلى جانب ليبيا، نقطة الانطلاق الرئيسية في شمال إفريقيا للمهاجرين الساعين لعبور البحر الأبيض المتوسط إلى إيطاليا.

تبعد أقرب السواحل الإيطالية نحو 150 كلم عن سواحل تونس.

قضى وفُقد أكثر من 1300 مهاجر عام 2023 في غرق قوارب قبالة الساحل التونسي، وفق “المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية”.

ومنذ مطلع العام حتى منتصف أيار/مايو، غرق 103 قوارب هجرة بحسب وزارة الداخلية التونسية. وخلال الأشهر الأربعة الأولى من العام، قال الحرس الوطني إنه “اعترض أو أنقذ” 21545 مهاجرا، بزيادة تناهز 22,5% على أساس سنوي.

وصل إلى إيطاليا العام الماضي عشرات الآلاف من مواطني دول جنوب الصحراء الفارين من الفقر والنزاعات وخصوصا في السودان، بالإضافة إلى آلاف التونسيين المتضررين من تردي الظروف الاقتصادية.

اج/ب ق