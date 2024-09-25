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انتشال جثث 13 مهاجرا قبالة سواحل تونس

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انتشل خفر السواحل التونسيون جثث 13 مهاجرا قبالة السواحل الشرقية لتونس، على ما أفاد متحدث قضائي وكالة فرانس برس الأربعاء.

وقال المتحدث الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية فريد بن جحا إن عملية الانتشال حصلت الثلاثاء والأربعاء وشملت “13 جثة تعود لرجال يرجح ان يكونوا من (بلدان) إفريقيا جنوب الصحراء” قبالة سواحل منطقتي الشابة وسلقطة (شرق).

وتم فتح تحقيق للوقوف على تفاصيل الحادث، وفق بن جحا.

تعد تونس، إلى جانب ليبيا، نقطة الانطلاق الرئيسية في شمال إفريقيا للمهاجرين الساعين لعبور البحر الأبيض المتوسط إلى إيطاليا.

وتبعد أقرب السواحل الإيطالية نحو 150 كلم عن سواحل تونس.

قضى وفُقد أكثر من 1300 مهاجر عام 2023 في غرق قوارب قبالة الساحل التونسي، وفق “المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية”. 

ومنذ مطلع العام حتى منتصف أيار/مايو، غرقت 103 قوارب هجرة بحسب وزارة الداخلية التونسية. وخلال الأشهر الأربعة الأولى من العام، قال الحرس الوطني إنه “اعترض أو أنقذ” 21545 مهاجرا، بزيادة تناهز 22,5% على أساس سنوي.

ووفق آخر الأرقام الصادرة عن المنظمة الدولية للهجرة، وخلال العشر سنوات الماضية، لقى أكثر من ثلاثين ألف مهاجر حتفهم في البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك أكثر من  ثلاثة الاف شخص العام الماضي.

اج/ص ك

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