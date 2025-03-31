انتشال جثث 8 من مسعفي الهلال الأحمر الفلسطيني بغزة وبقاء آخر مفقودا

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(رويترز) – ذكرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن جثث ثمانية من مسعفي جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني الذين تعرضوا لإطلاق نار في غزة منذ أكثر من أسبوع انُتشلت، فيما تبقى مسعف تاسع في عداد المفقودين.

وقالت اللجنة في بيان صدر في وقت متأخر من يوم الأحد إنها “تشعر بالفزع” إزاء الوفيات.

وأضافت “تسنى تحديد هوية جثث المسعفين اليوم وانتشالها لدفنها. كان هؤلاء الموظفون والمتطوعون يخاطرون بحياتهم لتقديم الدعم للآخرين”.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أيضا أنها انتشلت جثث ستة من عناصر الدفاع المدني وموظف لدى الأمم المتحدة في المحيط نفسه. وأضافت أن القوات الإسرائيلية استهدفت هؤلاء الموظفين. ولم تُحمّل بيانات الصليب الأحمر أي جهة مسؤولية الهجمات.

ولم يرد الجيش الإسرائيلي بعد على طلب للتعليق.