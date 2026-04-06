انتشال قتيلين من تحت حطام مبنى في حيفا دمره صاروخ إيراني

انتشلت طواقم الدفاع المدني في مدينة حيفا في شمال إسرائيل قتيلين من تحت أنقاض مبنى أصابه مساء الأحد صاروخ أطلق من إيران وفق ما أعلنت خدمة الإطفاء والإنقاذ الاثنين.

وقالت خدمة الإطفاء والإنقاذ في إسرائيل “بعد جهود معقدة استمرت طوال ساعات الليل وحتى الساعات الأولى من الصباح، (تم) العثور على شخصين تحت الأنقاض وقد فارقا الحياة”.

وأضافت في بيان “لا تزال أعمال الإنقاذ مستمرة في الوقت الحالي في محاولة للوصول إلى شخصين آخرين عالقين” تحت الأنقاض.

وكان عشرات المسعفين وعناصر الإطفاء يبحثون منذ مساء الأحد بين أنقاض المبنى في حيفا الذي أصابه قصف صاروخي إيراني ودمره بالكامل.

وأصيب المبنى المؤلف من سبعة طبقات بعد بضع دقائق من إعلان الجيش أنه رصد إطلاق صواريخ مصدرها إيران.

وتحدثت خدمة الإسعاف الإسرائيلية نجمة داوود الحمراء عن جرح أربعة أشخاص اصابة أحدهم (82 عاما) بالغة. كذلك، أصيب طفل في شهره العاشر.

وأكد مسؤول في الجيش الإسرائيلي لفرانس برس أن المبنى تعرض لـ”ضربة مباشرة بصاروخ”، موضحا أن الصاروخ الذي أصابه إيراني.

وأظهرت لقطات فرانس برس العشرات من عمال الإطفاء والإنقاذ وهم يعملون على أضواء المصابيح لإزالة حطام المبنى المدمر في محاولة للوصول إلى المفقودين.

وأظهرت الصور واللقطات التي نشرتها نجمة داود الحمراء تصاعد الدخان من أنقاض مبنى في منطقة مكتظة بالسكان، ووضع المسعفون نقالات على الطريق لنقل الجرحى.

وتتبادل إسرائيل وإيران الهجمات منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية المشتركة على الجمهورية الاسلامية في 28 شباط/فبراير والتي تحولت إلى حرب إقليمية واسعة النطاق.

