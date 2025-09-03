The Swiss voice in the world since 1935
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

انتشال مئة جثّة من موقع كارثة الانزلاق الأرضي في دارفور (مجموعة سودانية مسلحة)

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

انتشلت فرق الإنقاذ مئة جثة من الوحول بعد انزلاق أرضي أتى على قرية نائية في إقليم دارفور السوداني، بحسب ما أعلنت حركة/جيش  تحرير  السودان التي تسيطر على المنطقة الأربعاء.

وتسببت الأمطار الغزيرة بانزلاق أرضي دمر قرية ترسين في منطقة جبل مرة بالأرض، بحسب ما أفادت حركة/جيش  تحرير السودان بقيادة عبد الواحد النور.

وأفاد الناطق باسم المجموعة محمد عبد الرحمن الناير “تم انتشال 100 جثة من الضحايا”، مضيفا في تصريحات لفرانس برس عبر الرسائل النصية “تتواصل جهود عمليات إنقاذ ضحايا قرية ترسين المنكوبة، والبحث عن ناجين من تحت الأنقاض، رغم شح الإمكانيات وعظمة الفاجعة”.

وأظهرت تسجيلات مصوّرة نشرتها المجموعة المسلحة الأربعاء متطوعين يحاولون بأيديهم انتشال جثة من بين الوحول والركام.

وأشارت تقديرات أولية للمجموعة المسلحة إلى أن جميع سكان القرية البالغ عددهم ألف نسمة تقريبا قتلوا باستثناء شخص واحد.

وأفاد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأن الحجم الكامل للكارثة غير واضح مع وجود “صعوبة بالغة في الوصول إلى المنطقة المتضررة”.

أودت المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ نيسان/أبريل 2023 بحياة عشرات آلاف الأشخاص ودفعت أكثر من 14 مليونا للنزوح.

وبقيت حركة/جيش تحرير السودان التي تسيطر على أجزاء من جبل مرة بمنأى عن النزاع إلى حد كبير، لكن مئات آلاف الأشخاص فروا إلى مناطق تسيطر عليها المجموعة هربا من العنف.

وتقع المنطقة جنوب غرب الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، والتي تحاصرها قوات الدعم السريع منذ أكثر من عام.

وتعد المنطقة معرّضة بشكل كبير للانزلاقات الأرضية خصوصا خلال الموسم الماطر الذي يبلغ ذروته في آب/اغسطس.

بور-سوف/لين/ص ك

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

أين ترى مستقبل قارتك؟

تعيش بعض مناطق العالم على وَعْدٍ بمستقبلٍ مشرق . لكن، كيف يبدو الواقع فعلاً؟

شارك في الحوار
33 إعجاب
24 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: أيلين إلسي

هل تفضل.ين التشخيص المبكّر؟ ولماذا؟

هل أردت يومًا أن تعرف مبكرًا ما إذا كنت معرّضًا للإصابة بمرض ما؟ وهل واجهت صعوبة في الحصول على تشخيص دقيق؟ أخبرنا عن قصتك.

شارك في الحوار
1 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: كاتي رومي

هل بطاقة الهوية الإلكترونية متاحة في بلدك؟ برأيك، ما هي مزاياها؟ وما المخاوف التي قد تثيرها لديك؟

شارك.ي تجربتك: هل اعتمد بلد إقامتك بالفعل نظام الهوية الإلكترونية؟ وهل يسهّل ذلك حياتك اليومية؟

شارك في الحوار
11 إعجاب
11 تعليق
عرض المناقشة
مزيد من المناقشات

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية