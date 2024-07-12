انتشال 60 جثة بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من أحياء بمدينة غزة

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من نضال المغربي وداوود أبو الكاس

القاهرة‭/‬غزة (رويترز) – قالت فرق إنقاذ إن القوات الإسرائيلية انسحبت من بعض أحياء مدينة غزة خلال الليل بعد هجوم عسكري عنيف استمر أسبوعا لكنه واجه مقاومة من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، مما خلف عشرات القتلى ودمر منازل وطرقا في أكبر منطقة حضرية بالقطاع.

جاء الهجوم في الشهر العاشر للحملة العسكرية التي تقول إسرائيل إنها تهدف للقضاء على حماس، بينما تسعى قطر ومصر بدعم من الولايات المتحدة إلى وضع اللمسات النهائية على اتفاق يمهد الطريق لإطلاق سراح الرهائن المتبقين لدى حماس منذ الهجوم الذي شنته على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وقال الدفاع المدني الفلسطيني في غزة إن الفرق انتشلت نحو 60 جثة لفلسطينيين قتلتهم القوات الإسرائيلية خلال الأسبوع من حي تل الهوا وأطراف حي الصبرة في مدينة غزة.

وأشار سكان وفرق إنقاذ إلى تمركز قناصة ودبابات إسرائيلية في أراض مرتفعة ببعض المواقع رغم انسحاب الدبابات من بعض المناطق، وحذروا الأهالي من محاولة العودة إلى منازلهم في تلك المناطق.

وقال محمود بصل المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة يوم الجمعة في تصريحات نقلتها وسائل إعلام في القطاع الذي تديره حماس “هناك العشرات من جثامين الشهداء المتناثرة بالأزقة وداخل المنازل المدمرة… عثرنا على جثامين شهداء متفحمة وبيوت أحرقت بالكامل في تل الهوا ومنطقة الصناعة… انتشلنا شهداء من عائلة واحدة ونتلقى بلاغات استغاثة متواصلة في حي تل الهوا ومنطقة الصناعة”.

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه عثر على طائرات مسيرة وأسلحة أخرى داخل ما قال إنه “مجمع قتالي” لحماس في المقر السابق لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في مدينة غزة، مضيفا أنه أجلى المدنيين من المنطقة قبل شن الهجوم.

وذكر “اشتبكت القوات في قتال عن قرب مع خلايا إرهابية تحصنت داخل مجمع الأونروا”، مضيفا أنه اكتشف أيضا نفقا مهما لحماس في مكان قريب “وفي عمليات تمشيط إضافية داهمت القوات جامعة حيث عُثر على مختبر تحت الأرض لصنع المتفجرات ووسائل قتالية”.

وقال الجناحان المسلحان لحركتي حماس والجهاد الإسلامي إنهما هاجما القوات الإسرائيلية بصواريخ مضادة للدبابات وقذائف مورتر مما أدى إلى مقتل وجرح كثيرين. ولم يصدر تعليق من الجيش الإسرائيلي على هذا الشأن.

وكان أكثر من ربع سكان القطاع يعيشون في مدينة غزة قبل الحرب، وتعرضت المدينة لدمار كبير في أواخر 2023، لكن مئات الآلاف من الفلسطينيين عادوا إلى أطلال منازلهم قبل صدور أوامر جديدة بالإخلاء من جانب الجيش الإسرائيلي.

وعاد عشرات السكان مجددا يوم الجمعة لتفقد الأضرار الناجمة عن اندلاع النيران في منازلهم بعدما أخمدت قوات الدفاع المدني حرائق نجمت عن القصف الإسرائيلي واستمرت حتى ساعة مبكرة من صباح الجمعة. وأظهرت لقطات لرويترز طرقا ومباني مدمرة، منها مقر الأونروا السابق، وجثثا ملفوفة بأكفان بيضاء تحمل أسماء القتلى من الرجال والنساء مسجاة على الأرض في المستشفى الأهلي.