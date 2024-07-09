انتقادات حادة لروسيا في مجلس الأمن الدولي بعد ضربات في أوكرانيا

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وُجّهت انتقادات حادة لروسيا في مجلس الأمن الدولي الثلاثاء المتهمة بشن “هجمات منهجية” ضد مرافق طبية في أوكرانيا أوقعت قتلى.

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مقتل 38 شخصا في مختلف أنحاء أوكرانيا، بينهم أربعة أطفال، وجرح 190 في موجة ضربات استُهدفت فيها بلدات ومدن عدة بنحو 40 صاروخا الإثنين، وألحقت أضرارا بمستشفى للأطفال.

وقالت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية جويس ميسويا إن “تنفيذ هجمات بشكل متعمد على مستشفى محمي (بالقانون الدولي) هو جريمة حرب ويجب محاسبة مرتكبيها”.

وأضافت “هذه الوقائع هي جزء من نمط مقلق لهجمات منهجية تستهدف مراكز الرعاية وغيرها من البنى التحتية المدنية في كل أنحاء أوكرانيا”.

وقالت كييف إن مستشفى للأطفال أصيب بصاروخ روسي من نوع كروز مكوّناته تم إنتاجها في بلدان أعضاء في حلف شمال الأطلسي.

وعثر أوائل المسعفين الواصلين إلى الموقع على أطفال يعالجون من السرطان ممددين على أسرة مستشفيات وضعت على عجل في حدائق وعلى قارعة الطريق بعدما تم إجلاؤهم على وجه السرعة من المرفق المتضرر.

وقال مبعوث كييف لدى الأمم المتحدة سيرغي كيسليتسيا إن موسكو “استهدفت عمدا ربما أكثر الفئات ضعفا وعزلا في أي مجتمع” ليظهر لأعضاء المجلس ما قال إنه دليل على أن صاروخ كروز روسيا استهدف مستشفى الأطفال.

ووصفت مبعوثة الولايات المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد الضربات بأنها “تقشعر لها الأبدان”.

وأضافت “هجوم الأمس يوضح بما لا يدع مجالا للشك أن (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين غير مهتم بالسلام. إنه مصمم على نشر الموت والدمار بمواصلته حربه العدوانية”.

ووصفت مبعوثة بريطانيا لدى الأمم المتحدة باربرا وودوارد الضربات الروسية بأنها “جبانة” و”غير أخلاقية”، في حين قال المبعوث الفرنسي نيكولا دي ريفيير إن “روسيا استهدفت عمدا الأحياء السكنية والبنية التحتية للرعاية الصحية”.

أما الصين التي تدعو منذ أمد إلى تسوية تفاوضية بين روسيا وأوكرانيا، فقالت إنه يتعين على الجانبين “إظهار إرادة سياسية وملاقاة بعضهما البعض في منتصف الطريق وبدء محادثات سلام في أقرب موعد”.

وقال مبعوث بكين فو كونغ إن بلاده “ستواصل على نحو فاعل الدفع باتّجاه محادثات السلام”.

وأصرت روسيا مجددا على أن الأضرار التي لحقت بالمرفق الطبي سببها الدفاعات الجوية الأوكرانية، وقال مبعوثها لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا “لو كانت هذه ضربة روسية، لما بقي شيء من المبنى ولكان جميع الأطفال ومعظم البالغين قد قتلوا”.

وأضاف نيبينزيا “نأسف حقا لأن المجلس قد انجرف إلى حملة كييف الدعائية القذرة هذه”.

وأشارت ممثلة مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في أوكرانيا دانييل بيل إلى أن الأمم المتحدة تعتقد أن هناك “احتمالا كبيرا” أن يكون مستشفى الأطفال في كييف أصيب “بضربة مباشرة” بصاروخ روسي.

غو/ود/ص ك