انتقادات دولية متزايدة لآلية توزيع المساعدات في غزة و62 قتيلا الجمعة وفق الدفاع المدني

afp_tickers

7دقائق

تتعرّض الآلية التي وضعتها إسرائيل لتوزيع المساعدات في غزة لانتقادات متزايدة من الأمم المتحدة ومنظمات دولية، في وقت أفاد الدفاع المدني في القطاع الجمعة عن مقتل 62 فلسطينيا على الأقل في ضربات أو نيران إسرائيلية، بينهم عشرة أشخاص كانوا ينتظرون قرب مركز توزيع مساعدات.

وندد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو بمقال في صحيفة هآرتس اتهم قادة عسكريين بإصدار أوامر للجنود بإطلاق النار على مدنيين فلسطينيين كانوا ينتظرون الحصول على مساعدات إنسانية، “حتى لو كانوا لا يشكلون خطرا”، وفق الصحيفة.

وقال نتانياهو في بيان مشترك مع وزير الدفاع يسرائيل كاتس، إن “دولة إسرائيل ترفض تماما الافتراءات الدامية المشينة التي نشرت في صحيفة هآرتس”.

جاء ذلك فيما استنكر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الآلية الجديدة لتوزيع المساعدات في القطاع والتي تؤدي إلى “قتل الناس”.

وأكد للصحافيين في نيويورك أن البحث عن الطعام ينبغي ألا “يكون بمثابة حكم بالإعدام”، من دون أن يسمّي مؤسسة غزة الإنسانية التي تتخلّل عملياتها لتوزيع المساعدات مشاهد فوضوية ودامية.

– 62 قتيلا –

في الأثناء، واصلت إسرائيل الجمعة قصفها العنيف للقطاع في إطار حملة عسكرية تقول إنها تهدف إلى القضاء على حركة حماس التي نفذت هجوما غير مسبوق في تشرين الأول/أكتوبر 2023 أشعل فتيل الحرب.

وافاد المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل وكالة فرانس برس، بأنّ 62 فلسطينيا “استشهدوا بسبب استمرار (الهجمات) الاسرائيلية على قطاع غزة اليوم (الجمعة)، بينهم عشرة كانوا ينتظرون الحصول على مساعدة إنسانية”.

وردا على سؤال لفرانس برس، قال الجيش الإسرائيلي إنه يتحقق من هذه المعلومات، لكنه نفى بشدة أن يكون جنوده قد أطلقوا النار على أفراد ينتظرون تلقي مساعدة في وسط قطاع غزة، حيث أشار بصل الى سقوط قتيل و13 جريحا.

وقال بصل إنّ ستة أشخاص قتلوا في مدينة رفح بجنوب القطاع أثناء محاولتهم الدخول إلى مركز توزيع الطرود الغذائية الذي تديره “مؤسسة غزة الإنسانية”، وهي منظمة ذات تمويل غامض مدعومة من إسرائيل والولايات المتحدة.

كما أفاد بسقوط “ثلاثة شهداء في قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من منتظري المساعدات قرب دوار النابلسي” في جنوب غرب مدينة غزة.

وسقط القتيل العاشر من منتظري المساعدات “جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي تجمعات للمواطنين… على شارع صلاح الدين جنوب منطقة وادي غزة” في وسط القطاع، وفق محمود بصل.

وشهد قطاع غزة يوما دمويا الخميس قُتل خلاله 65 شخصا بنيران إسرائيلية، حسبما أفاد الدفاع المدني، بينهم سبعة أشخاص كانوا ينتظرون الحصول على مساعدات غذائية من مركز تديره مؤسسة غزة الإنسانية.

وبدأت إسرائيل السماح بدخول الإمدادات بشكل محدود منذ نهاية أيّار/مايو، بعد حصار دام أكثر من شهرين، لكن عمّت الفوضى مع تطبيق آلية جديدة لتوزيع المساعدات.

وبدأت مؤسسة غزة الإنسانية الخاصة عملها في نهاية أيّار/مايو، لكن باتت ترد تقارير شبه يومية عن إطلاق الجيش الإسرائيلي النار على أشخاص ينتظرون الحصول على المواد الغذائية، فضلا عن أنّها واجهت اتهامات بعدم الحياد.

– “مجازر متكررة” –

وفي وقت سابق الجمعة، طالبت منظمة أطباء بلا حدود بوقف نشاط “مؤسسة غزة الإنسانية”، معتبرة أنها تتسبب “بمجازر متكررة”.

وقالت إنّ المؤسسة التي بدأت نشاطها في أيار/مايو، “صُمّمت لإهانة الفلسطينيين بإجبارهم على الاختيار بين الجوع أو المخاطرة بحياتهم من أجل الحصول على الحد الأدنى من الاحتياجات”.

وأشارت إلى أن “أكثر من 500 شخص قتلوا وأصيب نحو 4000 آخرين أثناء توجههم إلى مراكز التوزيع للحصول على طعام”.

وبحسب وزارة الصحة التي تديرها حكومة حماس في غزة، فقد قُتل نحو 550 شخصا وجرح أكثر من 4000 آخرين خلال تجمعات ضخمة لأشخاص يحاولون الوصول إلى مراكز توزيع المساعدات في قطاع غزة منذ أن بدأت “مؤسسة غزة الإنسانية” عملياتها.

وتكرّر منظمة “مؤسسة غزة الإنسانية” أن عمليات التوزيع داخل مراكزها تسير بدون حوادث وتنفي وقوع أي إطلاق نار مميت في المنطقة المجاورة مباشرة لنقاط التوزيع التي تديرها.

من جهة أخرى، أفاد المتحدث باسم الدفاع المدني الجمعة بأنّ عشرة أشخاص قُتلوا في خمس غارات إسرائيلية متفرّقة قرب مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وأشار إلى أنّ غارة أسفرت عن مقتل عشرة أشخاص، بينما أدّت غارة أخرى إلى مقتل ثمانية أشخاص في حيَين في شمال مدينة غزة، فضلا عن غارة ثالثة أودت بعشرة آخرين في جباليا شمال القطاع.

أما القتلى الآخرون، فقد سقطوا في عشر غارات استهدف مختلف أنحاء القطاع.

من جانبها، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، عن إطلاق نار على آلية عسكرية إسرائيلية شرق خان يونس.

كذلك، أعلنت سرايا القدس الجناح المسلّح لحركة الجهاد الإسلامي حليفة حماس، أنّها هاجمت مجموعة من الجنود الإسرائيليين شمال خان يونس بالتنسيق مع كتائب القسام.

وأسفر هجوم حركة حماس على الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، عن مقتل 1219 شخصا، غالبيتهم من المدنيين، وفقا لتعداد أجرته وكالة فرانس برس بالاستناد إلى بيانات رسمية إسرائيلية.

في قطاع غزة، أسفر الرد الإسرائيلي عن مقتل 56331 فلسطينيا، معظمهم من المدنيين، وفقا لبيانات وزارة الصحة التابعة لحماس في قطاع غزة، والتي تقول الأمم المتحدة إنّها موثوقة.

وتفرض إسرائيل قيودا على التغطية الإعلامية في غزة، مما يصعّب على وكالة فرانس برس التحقق بشكل مستقل من الأعداد والتفاصيل الواردة عن المسعفين والسلطات المحلية.

بور/ناش/ب ق