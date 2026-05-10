انتكاسة للمحافظين في أستراليا بعد هزيمة أمام اليمين المتطرف

قد يضطر حزب الأحرار المحافظ، أبرز أحزاب المعارضة الأسترالية، للتحالف مع حزب يميني متطرّف معاد للإسلام، بعد هزيمة قاسية تلقّاها أمامه في انتخابات فرعية، بحسب ما أفاد وزير بارز في الحكومة الأحد.

وفاز حزب “وان نيشن” One Nation الذي أدلت زعيمته بولين هانسون مرارا بتصريحات مناهضة للإسلام والهجرة، بأول مقعد له في مجلس النواب الاتحادي السبت.

وقالت هانسون “نحن قادمون لانتزاع مقاعد أخرى… لن تُتركوا مهمّشين بعد الآن”.

وحصل مرشح الحزب ديفيد فارلي على 39% من الأصوات في دائرة فارر الريفية في ولاية نيو ساوث ويلز، منتزعا المقعد في ظلّ ارتفاع الأسعار وأزمة السكن ومخاوف تتعلّق بقضايا مثل الهجرة.

وحصل أقرب منافسيه، وهو مرشّح مستقل، على 28%، بينما نال مرشّح حزب الأحرار المحافظ 12%، يليه حزب الوطنيين الريفي بـ10%، بحسب النتائج الرسمية.

وقال وزير الخزانة جيم تشالمرز لقناة “سكاي نيوز أستراليا” “لم تكن هذه مجرد انتخابات فرعية، بل كانت مجزرة انتخابية للتحالف”، في إشارة إلى تحالف حزبَي الأحرار والوطنيين الذين حكموا أستراليا لفترات طويلة بعد الحرب العالمية الثانية.

وأضاف “ما يظهره ذلك هو أن التحالف لا يستطيع هزيمة حزب أمة واحدة. قد يضطر للتحالف معه. ولا أرى مستقبلا لحكومة ائتلافية من دون هذا الحزب”.

واحتفظ حزبا الأحرار والوطنيين بدائرة فارر منذ عام 1949.

ولم يستبعد النائب البارز في حزب الأحرار تيم ويلسون احتمال تشكيل حكومة أقلية بدعم من “أمة واحدة”، قائلا إن “هدفي هو أن يكون حزب الأحرار في موقع يتيح له الحكم بأكبر قدر ممكن من القوة”.

من جانبها، رفضت نائبة زعيمة حزب الأحرار جين هيوم الخوض في هذا الاحتمال، مؤكدة أن التحالف التقليدي مع حزب الوطنيين خدم البلاد جيدا.

وقالت “الحديث عن تحالفات الآن سابق لأوانه”.

ويُتوقع إجراء الانتخابات العامة المقبلة بحلول أيار/مايو 2028، فيما يتقدّم حزب العمال بهامش كبير في استطلاعات الرأي.

