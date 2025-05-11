انتهاء المحادثات النووية بين إيران وأمريكا في عُمان

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من باريسا حافظي

دبي (رويترز) – قال مسؤولون إن الجولة الجديدة من المحادثات بين المفاوضين الإيرانيين والأمريكيين لحل الخلافات بشأن برنامج طهران النووي انتهت في سلطنة عمان يوم الأحد مع التخطيط لعقد جولات تفاوضية أخرى، وذلك في الوقت الذي أعلنت فيه طهران إصرارها ​​على مواصلة تخصيب اليورانيوم.

ورغم أن طهران وواشنطن قالتا إنهما تفضلان الدبلوماسية لحل النزاع المستمر منذ عقود، فإنهما تظلان منقسمتين بشدة بخصوص عدد من “الخطوط الحمراء” التي سيتعين على المفاوضين تجاوزها للتوصل إلى اتفاق نووي جديد وتجنب العمل العسكري في المستقبل.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن أحدث جولة من “المحادثات غير المباشرة كانت صعبة لكن مفيدة لفهم مواقف أحدنا الآخر بصورة أفضل”.

وأضاف في منشور على منصة إكس أن مسقط ستعلن عن موعد الجولة المقبلة من المفاوضات ومكانها.

وذكر مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المناقشات “المباشرة وغير المباشرة” التي جرت يوم الأحد استمرت لأكثر من ثلاث ساعات.

وأضاف المسؤول “نحن متفائلون بالنتيجة التي توصلنا إليها اليوم ونتطلع إلى اجتماعنا المقبل الذي سينعقد قريبا”.

وعقد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ومبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف الجولة الرابعة من المحادثات في مسقط عبر وسطاء عمانيين، على الرغم من اتخاذ واشنطن موقفا صارما في العلن والذي قال مسؤولون إيرانيون إنه لن يساعد المفاوضات.

وقال ويتكوف لموقع برايتبارت نيوز يوم الخميس إن الخط الأحمر بالنسبة لواشنطن هو “لا تخصيب. وهذا يعني التفكيك وعدم التسليح”، الأمر الذي يتطلب تفكيك المنشآت النووية الإيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان بالكامل.

وأضاف ويتكوف في المقابلة “إذا لم تكن (المحادثات) مثمرة اليوم الأحد، فلن تستمر وسنضطر إلى سلك مسار مختلف”.