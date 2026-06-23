انجراف 11 جثة أخرى لشاطئ ليبي إثر انقلاب قارب قبل أسبوع

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بنغازي 23 يونيو حزيران (رويترز) – قالت مصادر طبية وأمنية اليوم الثلاثاء إن 11 جثة أخرى لمهاجرين جرفتها الأمواج إلى شاطئ مدينة في شرق ليبيا خلال الأيام القليلة الماضية بعد انقلاب قاربهم في البحر الأسبوع الماضي ليرتفع بذلك إجمالي الجثث التي تم انتشالها إلى 26 جثة، ويخشى من وجود عشرات آخرين في عداد المفقودين.

وتم الأسبوع الماضي انتشال 15 جثة لمهاجرين، من بينهم فتاة، من عدة أماكن على شاطئ مدينة طبرق التي تقع قرب الحدود المصرية.

وذكر مصدر في البحرية أنه تم أيضا إنقاذ 10 ناجين قالوا إن القارب كان يحمل نحو 61 شخصا.

وأفادت المصادر بأنه تم العثور على الآخرين البالغ عددهم 11منذ يوم الأحد عندما تم انتشال جثة امرأة.

وأصبحت ليبيا طريق عبور للمهاجرين، وكثير منهم من أفريقيا جنوب الصحراء، الذين يخاطرون بحياتهم للفرار إلى أوروبا عبر الصحراء والبحر أملا في الهروب من الصراعات والفقر.

ونشر خفر السواحل في طبرق صورا تظهر أفرادا من إدارة البحث والإنقاذ التابعة له إلى جانب متطوعين من الهلال الأحمر وهم ينتشلون الجثث ويلفونها بقماش أبيض قبل وضعها في مؤخرة مركبات.

وقال مصدر طبي إن كل الجثث كانت متحللة. وذكر مصدر طبي آخر “كل الجثث تدفن في نفس يوم انتشالها أو بعده بيوم بسبب الروائح الكريهة واختفاء ملامحها”.

وذكر مصدر أمني “الدوريات الأمنية مستمرة على شاطئ طبرق تحسبا لانجراف جثث أخرى”.

(تغطية صحفية أيمن الورفلي – إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير محمد علي فرج)