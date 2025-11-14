انحراف ناقلة نفط عن مسارها نحو المياه الإيرانية (هيئة وشركة أمن بحري)

انحرفت ناقلة نفط عن مسارها فجأة نحو المياه الإيرانية، وفق ما أفادت هيئة وشركة أمن بحري الجمعة، ما أثار مخاوف في أعقاب عمليات مصادرة سفن نفذتها إيران في المنطقة.

وقالت شركة أمبري إن السفينة التي ترفع علم جزر مارشال كانت متجهة جنوبا عبر مضيق هرمز عندما اقتربت منها ثلاثة قوارب صغيرة.

وأضافت شركة الأمن البحري في تنبيه أن “الناقلة لوحظت وهي تنحرف فجأة عن مسارها… ومن المرجح أن يكون هذا الحادث مدبَّرا”.

من جهتها، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (يو كاي إم تي أو) “الاعتقاد هو أن الحادث نشاط دولة”.

وقالت الشركة والهيئة إن السفينة التي غادرت عجمان في الإمارات على أن تتجه إلى سنغافورة كانت تبحر في اتجاه المياه الإيرانية.

شهد مضيق هرمز، وهو ممر رئيسي للنفط والغاز الطبيعي المسال، عدة حوادث في الماضي.

وفي العام الفائت، صادر الحرس الثوري الإيراني سفينة حاويات، قائلا إنها مرتبطة بإسرائيل، في أعقاب هجوم دام على القنصلية الإيرانية في سوريا حملت الجمهورية الإسلامية مسؤوليته للدولة العبرية.

