انحسار الحريق في جزيرة كريت اليوناني

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بدأ الحريق الذي اندلع في جزيرة كريت اليونانية وأدّى إلى إجلاء حوالى 5 آلاف شخص بالانحسار وفق ما أفاد الناطق باسم خدمة الإطفاء لوكالة فرانس برس الجمعة.

وقال فاسيليوس فاتراكويانيس إن “الحريق قيد التراجع في كريت. وما زلنا نخشى عودة النيران في بعض البؤر لكن الجزء الأكبر أُخمد”.

ووضع نحو 230 عنصر إسعاف و48 مركبة و6 مروحيات في حالة تأهب ميداني بالقرب من مدينة إيرابيترا الساحلية.

وما زالت بعض البؤر مشتعلة وبعض المناطق مغطاة بدخان ثقيل تنطلق منها حرائق صغيرة النطاق وأحيانا أوسع نطاقا، بحسب ما أفادت خدمة الإطفاء وكالة الأنباء الوطنية.

غير أن تراجع الرياح في هذه المنطقة التي يصعب الوصول إليها سمح بتحسّن الوضع.

وكان الناطق باسم جهاز الإطفاء قد حذّر الخميس من أيّام “صعبة” بسبب ارتفاع درجات الحرارة وشدّة الرياح، لا سيّما في منطقة أثينا.

ويبقى خطر اندلاع الحرائق مرتفعا جدّا في عدّة مناطق، من بينها أثينا وأتيكا، بحسب الحماية المدنية اليونانية.

وفي جزيرة كريت التي تعدّ من أبرز المقاصد السياحية في البلد، استدعى الحريق الذي اندلع بعد ظهر الأربعاء إجلاء “3 آلاف سائح وألفي شخص من السكان ليل الأربعاء الخميس”، بحسب ما أفاد رئيس اتحاد أصحاب الفنداق في المنطقة يورغوس تزاراكيس وكالة فرانس برس.

وعلى بعد حوالى ثلاثين كيلومترا من شرق أثينا، بالقرب من ميناء رافينا، تمّ في الليل احتواء حريق اندلع بعد ظهر الخميس نتيجة الرياح العاتية وأثّر على حركة العبّارات المتّجهة إلى المقاصد السياحية مثل ميكونوس وأتى على منازل ومركبات، ما استدعى إجلاء نحو 300 شخص.

وما زال عناصر الإطفاء في حالة تأهّب في هذه المنطقة القريبة من مطار أثينا الدولي، بسبب خطر اشتعال النيران مجدّدا بدفع من الرياح العاتية.

وبقيت اليونان بمنأى نسبيا عن موجة الحرّ التي ضربت أجزاء من أوروبا، أبرزها إسبانيا والبرتغال وفرنسا.

لكن من المرتقب أن ترتفع الحرارة في نهاية الأسبوع وصولا إلى 43 درجة في بعض المناطق، وفق توقعات الطقس.

ياب-مر/م ن/ص ك