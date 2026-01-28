انخفاض أرباح تيسلا مع توجهها للاستثمار في مشروع ماسك للذكاء الاصطناعي

afp_tickers

3دقائق

أعلنت شركة تيسلا الأربعاء عن انخفاض أرباحها في الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 61%، وذلك نتيجة لتراجع مبيعات السيارات الكهربائية وارتفاع النفقات، في ظل تكثيف رئيسها التنفيذي إيلون ماسك استثماراته في مجال التكنولوجيا.

وقالت الشركة التي تصف نفسها بأنها في مرحلة “تحول من الأعمال الي تتركز على المعدات إلى شركة متخصصة في الذكاء الاصطناعي”، إنها توصلت إلى اتفاق في 16 كانون الثاني/يناير لاستثمار ملياري دولار في مشروع “اكس آيه آي” للذكاء الاصطناعي التابع لماسك.

وبلغت الأرباح 840 مليون دولار في الربع المنتهي في 31 كانون الأول/ديسمبر، بانخفاض كبير مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق حين بلغت الأرباح 2,1 مليار دولار.

وبلغت الإيرادات 24,9 مليار دولار، بانخفاض نسبته 3,1%.

وكان انخفاض الأرباح متوقعا بعد أن أعلنت تيسلا في أوائل كانون الثاني/يناير عن انخفاض في تسليمات السيارات خلال العام الماضي.

لكن عرضا تقديميا للشركة أشار أيضا إلى مجموعة من العوامل الأخرى، من بينها زيادة تمويل البحث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي وتأثير ارتفاع الرسوم الجمركية وتراجع الايرادات المرتبطة بالإعفاءات الضريبية المتعلقة بالانبعاثات بعد تراجع الرئيس دونالد ترامب عن سياسات الولايات المتحدة البيئية.

ولم يتضمن العرض أي تصور لتيسلا بشأن مبيعاتها المتوقعة من السيارات لعام 2026.

وكانت تيسلا قد توقعت في بيان أرباحها في كانون الثاني/يناير 2025، “عودة النمو” في مبيعات السيارات، لكن مبيعاتها لعام 2025 انخفضت بنسبة 9% لتصل إلى 1,6 مليون سيارة.

وجاء هذا الانخفاض في ظل مواجهة تيسلا منافسة متزايدة من منافسيها، بما في ذلك شركة “بي واي دي” الصينية، بالإضافة إلى ردود الفعل السلبية التي واجهها إيلون ماسك بسبب دعمه لترامب وشخصيات سياسية من اليمين المتطرف.

وأكدت تيسلا أنها تركز على “الاستخدام الأمثل للطاقة الانتاجية” في مصانعها، مضيفة أن إجمالي عمليات التسليم سيعتمد على “إجمالي الطلب على منتجاتنا” وعوامل أخرى.

وارتفعت أسهم تيسلا بنسبة 3,1% في التداولات المسائية.

جمب/سام/ود