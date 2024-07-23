انخفاض أرباح شركة تيسلا مع تراجع مبيعات مركباتها

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أعلنت شركة تيسلا الثلاثاء عن انخفاض كبير في أرباحها خلال الربع الثاني بسبب تخفيض أسعار مركباتها مع زيادة إنفاقها على الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيات أخرى.

وقالت شركة السيارات الكهربائية المملوكة لإيلون ماسك إن أرباحها بلغت 1,5 مليار دولار، بانخفاض قدره 45%، من جملة إيرادات بلغت 25,5 مليار دولار، بزيادة 2% ناتجة عن نشاطها في توليد الطاقة وتخزينها.

خالفت أرباح سهم تيسلا توقعات المحللين، بينما تجاوزتها الإيرادات.

هذه النتائج هي الأحدث في ظل أوقات صعبة لعملاق السيارات الكهربائية الذي يواجه ضغوطا تنافسية متزايدة أدت إلى سلسلة من تخفيضات الأسعار في الأسواق الرائدة.

وفي وقت سابق من العام، سرحت تيسلا 10% من موظفيها حول العالم، أي حوالى 14 ألف عامل، ضمن حملة لخفض النفقات لتمويل استثمارات جديدة كبيرة.

وقالت تيسلا في بيان أرباحها إنه في حين انخفضت مبيعات السيارات الإجمالية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فقد ارتفعت عن المستوى المسجل في الربع الأول.

وفي حين أكدت الشركة من جديد توقعاتها بأن نمو حجم المبيعات قد يكون “أقل بشكل ملحوظ” من العام الماضي، إلا أنها قالت إنه من المقرر أن تبدأ إنتاج نماذج جديدة ذات أسعار معقولة في النصف الأول من عام 2025.

وتعهدت تيسلا بمواصلة التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي والقيادة الذاتية للمركبات.

جمب/ح س/جص