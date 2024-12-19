انخفاض أكبر من المتوقع لطلبات إعانة البطالة الأسبوعية بأمريكا

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واشنطن (رويترز) – انخفض عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، بما يتماشى مع هدوء تدريجي في ظروف سوق العمل.

وقالت وزارة العمل الأمريكية يوم الخميس إن طلبات إعانة البطالة الأولية انخفضت 22 ألفا إلى 220 ألفا بعد التعديل الموسمي خلال الأسبوع المنتهي في 14 ديسمبر كانون الأول.

وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم تسجيل 230 ألف طلب في الأسبوع المذكور.

ودخلت طلبات إعانة البطالة فترة من التقلب، مما قد يجعل من الصعب الحصول على رؤية واضحة لأداء سوق العمل. وتشير مجموعة من المؤشرات منها طلبات إعانة البطالة وفرص العمل إلى أن الظروف أكثر مرونة مما كانت عليه قبل جائحة كوفيد-19، لكن سوق العمل تتباطأ بشكل منظم.

وتزامن ارتفاع معدل البطالة إلى 4.3 بالمئة في يوليو تموز من 3.7 بالمئة في بداية العام مع بدء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) دورة تيسير السياسة النقدية بخفض كبير على غير المتوقع لأسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في سبتمبر أيلول.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول يوم الأربعاء إن “المخاطر السلبية لسوق العمل تبدو وكأنها قد تضاءلت”. وخفض البنك المركزي الأمريكي الأربعاء سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق بين 4.25 بالمئة و4.50 بالمئة. وتوقع خفض أسعار الفائدة مرتين فقط العام المقبل، بدلا من أربع مرات كانت متوقعة في سبتمبر أيلول، مرجعا ذلك لاستمرار المرونة الاقتصادية واستمرار ارتفاع التضخم.

وهناك أيضا حالة من الغموض بشأن سياسات الإدارة القادمة للرئيس المنتخب دونالد ترامب، منها الرسوم الجمركية على السلع المستوردة والتخفيضات الضريبية والترحيل الجماعي للمهاجرين غير الشرعيين، وهي السياسات التي حذر خبراء الاقتصاد من أنها ستكون سياسات تضخمية.

ورفع الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة بمقدار 5.25 نقطة مئوية بين مارس آذار 2022 ويوليو تموز 2023 لكبح جماح التضخم.