انخفاض الأرباح التشغيلية لـ”سامسونغ إلكترونيكس” بنحو الثلث

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انخفضت الأرباح التشغيلية لشركة “سامسونغ إلكترونيكس” بنحو الثلث في الربع الرابع من السنة مقارنة بالربع السابق، فيما أكدت الشركة الجمعة أنها تركز على البحث والتطوير.

وتأتي هذه النتائج وسط حالة من الإرباك، إذ يحاول الفاعلون في القطاع تقييم آفاقه بعدما طرحت شركة “ديب سيك” الصينية الناشئة برنامجها القائم على الذكاء الاصطناعي والذي يتمتع بقدرات جيدة على غرار برامج الشركات التكنولوجية الأميركية الكبرى لكن بتكلفة أقل بحسب مبتكريه.

“سامسونغ إلكترونيكس” هي شركة تابعة لمجموعة “سامسونغ” الكورية الجنوبية العملاقة.

وكانت الشركة قد أقرّت في تشرين الاول/اكتوبر بأنها تواجه “أزمة”.

ومع ذلك، ارتفعت مبيعات الربع الرابع من السنة بنسبة 11,8% لتصل إلى 75,78 تريليون وون (52,20 مليار دولار)، فيما ارتفع صافي ربحها البالغ 7,75 تريليون وون (5,3 مليارات دولار) بنسبة 22,2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت.

إلا أنّ الأرباح التشغيلية البالغة 6,5 تريليون وون (4,68 مليارات دولار) في الربع الرابع كانت أقل مما تحقق في الربع السابق (9,18 تريليون وون أو 6,34 مليارات دولار).

وقالت “سامسونغ إلكترونيكس” التي تُعدّ أكبر شركة مصنعة لرقائق الذاكرة في العالم، إن انخفاض ارباحها يعود إلى “ظروف غير مواتية للسوق، وخصوصا بالنسبة إلى منتجات تكنولوجيا المعلومات، وزيادة النفقات تحديدا في مجال البحث والتطوير”.

وبالمقارنة مع الفترة نفسها من العام 2023، ارتفعت أرباحها التشغيلية بنسبة 129,85%.

كدل/رك/ب ق