انخفاض التضخم في منطقة اليورو بشكل طفيف في شباط/فبراير

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انخفض التضخم في منطقة اليورو بشكل طفيف في شباط/فبراير إلى 2,4 في المئة، ما يوقف اتجاها تصاعديا استمر أربعة أشهر بفضل تباطؤ ارتفاع أسعار الطاقة، وفق ما أظهرت بيانات رسمية الاثنين.

وتباطأ ارتفاع أسعار الاستهلاك إلى 2,4 % على أساس سنوي في الدول العشرين التي تتقاسم العملة الموحدة، وذلك بفضل انخفاض أسعار الطاقة، على ما أوضحت يوروستات الاثنين.

وكان التضخم وصل في أيلول/سبتمبر إلى 1,7 %، وهو أدنى مستوى له في ثلاث سنوات ونصف سنة، لكنه سجّل ارتفاعا منذ تشرين الأول/أكتوبر تجاوز هدف البنك المركزي الأوروبي المتمثل في 2 %.

وستدعم البيانات تقدير البنك المركزي الأوروبي أن ضغوط الأسعار ستتراجع هذا العام مع استعداده لخفض أسعار الفائدة مجددا الخميس.

كما تباطأ التضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار الطاقة والأغذية والكحول والتبغ المتقلبة ويشكل مؤشرا رئيسيا للبنك المركزي الأوروبي، إلى 2,6 % في شباط/فبراير انخفاضا من 2,7 % في كانون الثاني/يناير، بما يتماشى مع توقعات الخبراء.

وتحوّل تركيز البنك المركزي الأوروبي من معالجة التضخم إلى تعزيز اقتصاد منطقة اليورو التي تضم 20 بلدا بعد النمو البطيء الذي سجّله في العامين الماضيين.

وسجّل اقتصاد منطقة اليورو نموا بنسبة 0,1 % فقط في الربع الرابع من العام الماضي.

وانخفض التضخم بشكل حاد من ذروته القياسية البالغة 10,6 % والتي بلغها في تشرين الأول/أكتوبر 2022 بعدما تسبب غزو روسيا لأوكرانيا في ارتفاع أسعار الطاقة.

لكن المخاطر تبقى قائمة بالنسبة إلى الاقتصاد الأوروبي بعدما هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاتحاد بفرض رسوم جمركية إضافية وأثار حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل أوكرانيا.

وتبدو التوقعات بالنسبة إلى أكبر اقتصادين في منطقة اليورو، ألمانيا وفرنسا، قاتمة للعام 2025، مع تخلّف منطقة اليورو بشكل كبير عن الولايات المتحدة والصين.

راز/الح/ب ق