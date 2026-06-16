انخفاض سعر برميل خام برنت إلى ما دون 80 دولارا للمرة الأولى منذ آذار/مارس

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تراجع سعر برميل نفط برنت، وهو المعيار العالمي لأسعار النفط الخام، الثلاثاء إلى ما دون 80 دولارا للمرة الأولى منذ مطلع آذار/مارس، على خلفية إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل اعتبارا من الجمعة.

وانخفض سعر برميل نفط برنت بحر الشمال المستحق التسليم في آب/أغسطس، بنسبة 3,72% ليبلغ 80,08 دولارا قرابة الساعة 12,25 ت غ، مواصلا بذلك تراجعه منذ الإعلان عن اتفاق بين طهران وواشنطن لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط واستئناف حركة الملاحة عبر الممر البحري الاستراتيجي.

وانخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 4,5% ليصل إلى 77,16 دولارا للبرميل.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين إن مضيق هرمز سيفتح بالكامل الجمعة بعد حفل التوقيع على الاتفاق بين واشنطن وطهران.

وكانت إيران قد أوقفت حركة ناقلات النفط عبر الممر المائي ردا على الضربات الأميركية والإسرائيلية التي استهدفتها في أواخر شباط/فبراير، ما أدى إلى شلّ حركة النفط والغاز وارتفاع أسعار النفط الخام بشكل حاد.

وقال كبير محللي السوق في شركة “تريد نيشن” ديفيد موريسون إنّ “التجّار يرون أنّ إعادة فتح مضيق هرمز هي المكسب الأسرع والأكثر إيجابية لأي اتفاق سلام”.

وأضاف “في حين هدد المسؤولون الإيرانيون بفرض رسوم على السفن العابرة عبر هذا الممر الحيوي، فإن تجار النفط يرون أن السوق بدأت أخيرا تشهد انفراجا”.

لول/رك/ع ش