انخفاض طفيف في معدل البطالة في منطقة اليورو الى 6,4 % في تموز/يوليو

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انخفض معدل البطالة بشكل طفيف في منطقة اليورو في تموز/يوليو ليصل الى 6,4 % من السكان العاملين، بعدما كان 6,5 % في نيسان/أبريل وأيار/مايو وحزيران/يونيو بحسب أرقام نشرها يوروستات الجمعة.

على أساس سنوي، يتراجع المؤشر ب 0,2 نقطة.

رغم إطار من نمو اقتصادي ضعيف، بلغ معدل البطالة أدنى مستوياته منذ بدأ مكتب الاحصاء الأوروبي جمع هذه السلسلة في نيسان/ابريل 1998 للدول التي اعتمدت العملة الموحدة.

بالنسبة إلى مجمل الاتحاد الأوروبي، فإن معدل الأشخاص العاطلين عن العمل بقي عند 6 % في تموز/يوليو وهو أيضا أدنى معدل تاريخي واستقر على شهر كما على سنة.

وصمد سوق العمل بشكل عام بشكل جيد في مواجهة الوضع الاقتصادي الصعب الذي تشهده أوروبا منذ نهاية 2022.

ويعاني النمو زيادة أسعار الفائدة التي قررها البنك المركزي الأوروبي لتهدئة التضخم الذي ارتفع في سياق الحرب في أوكرانيا.

وانخفضت معدلات البطالة بشكل ملحوظ في أوروبا بعد منتصف عام 2021 بفضل الانتعاش الاقتصادي القوي جدا الذي أعقب الركود التاريخي الناجم عن جائحة كوفيد-19 في 2020. واستقر المؤشر بشكل عام منذ ربيع 2023 عند مستوى لم يشهده منذ ربع قرن.

كان هناك 13,11 مليون شخص عاطلين عن العمل في تموز/يوليو في الدول ال27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بينهم 10,99 ملايين في صفوف الدول العشرين ضمن منطقة اليورو.

واستقر معدل البطالة عند 7,5 % في فرنسا مقابل 3,4 % في ألمانيا بحسب يوروستات.

وتم تسجيل أدنى المعدلات في الاتحاد الأوروبي في تشيكيا (2,7 %) وبولندا (2,9 %)، فيما سجّلت أعلى المستويات في إسبانيا (11,5 %) واليونان (9,9 %).

وتستند بيانات يوروستات إلى تعريف البطالة الصادر عن مكتب العمل الدولي.

ويعرّف العاطلون عن العمل بأنهم الأشخاص الذين لا يعملون وكانوا يبحثون عن عمل في الأسابيع الأربعة السابقة، وهم على استعداد لبدء العمل في الأسبوعين المقبلين.

ارو/نور/الح