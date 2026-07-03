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انخفاض محدود للتضخم السنوي إلى 32,1% في تركيا

afp_tickers
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انخفض التضخّم بشكل طفيف في تركيا إلى 32,1% في حزيران/يونيو، مقارنة بـ32,2% في أيار/مايو، ولكنه لا يزال يتسم بارتفاع حاد في الإنفاق على الإسكان والتعليم، وفق بيانات رسمية نُشرت الجمعة.

وأشار المعهد الإحصائي التركي (TUIK) إلى أنّ الزيادة في أسعار المستهلكين بلغت 0,99% في حزيران/يونيو (مقارنة بـ1,7% في أيار/مايو).

وعلى أساس سنوي، أثّر الارتفاع الكبير في الأسعار بشكل خاص على التعليم (+46,1%)، ونفقات السكن التي تشمل فواتير الطاقة (+45,1%) والغذاء والصحة (+33,6%).

مع ذلك، يشكك اقتصاديون مستقلون من مجموعة البحث حول التضخم (إيناغ) بأرقام التضخم الرسمية في تركيا، مقدّرين أن ارتفاع أسعار الاستهلاك بلغ 51,4% في حزيران/يونيو على أساس سنوي.

وكان التضخّم الذي تجاوز 30% على أساس سنوي منذ كانون الأول/ديسمبر، قد تجاوز 75% في أيار/مايو 2024 قبل أن يبدأ في التباطؤ.

ويُعتبر معدل التضخم على مدى ستة أشهر أساسا في تركيا لتحديد الزيادات في أجور ومعاشات موظفي القطاع العام.

وتتهم المعارضة معهد الإحصاء التركي بـ”التلاعب” بالمعدل لتقليل هذه الزيادات.

وقال سيزاي تميلي النائب عن حزب “المساواة وديموقراطية الشعوب” المؤيد للأكراد الخميس، إنّ “أرقام التضخم في تركيا مشوّهة… همّهم الوحيد هو منح أقل زيادة ممكنة للموظفين والمتقاعدين”.

بغ/ناش/ع ش

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية