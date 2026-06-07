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انخفاض معظم أسواق الخليج وسط تصعيد جديد بين أمريكا وإيران

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من عتيق شريف

7 يونيو حزيران (رويترز) – أغلق معظم بورصات الخليج على انخفاض اليوم الأحد بعد أعاق تصعيد جديد بين الولايات المتحدة وإيران الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب بينهما.

وقال الجيش الأمريكي إن قواته قصفت منشآت رادار ساحلية إيرانية أمس السبت بعد اعتراض طائرات مسيرة أطلقتها إيران باتجاه مضيق هرمز.

وتراجع المؤشر السعودي 0.6 بالمئة متأثرا بانخفاض سهم شركة التعدين العربية السعودية 3.1 بالمئة وسهم عملاق النفط أرامكو السعودية 0.6 بالمئة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت يوم الجمعة اثنين بالمئة لتصل عند التسوية إلى 93.09 دولار للبرميل وسط مؤشرات طمأنت المتعاملين على تراجع خطر تجدد الصراع بين الولايات المتحدة وإيران.

وهبط سهم شركة المملكة القابضة ثلاثة بالمئة مواصلا خسائره. وكان السهم قفز في الآونة الأخيرة مع تزايد حماس المستثمرين المرتبط بحصتها في شركة سبيس إكس التي سيطرحها إيلون ماسك للاكتتاب قريبا.

ونزل المؤشر القطري 0.3 بالمئة متأثرا بتراجع سهم بنك قطر الوطني 1.2 بالمئة.

وانخفض المؤشر الكويتي 0.5 بالمئة في حين ارتفع مؤشر البحرين0.1 بالمئة.

وقال الجيش الكويتي أمس السبت إنه تصدى لسبعة صواريخ باليستية عبرت فوق مناطق سكنية، مما تسبب في أضرار مادية دون وقوع إصابات. وفي البحرين، دوت صفارات الإنذار وطلب السلطات من السكان التوجه إلى أماكن آمنة. وندد البلدان بالهجمات.

وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر الأسهم القيادية المصري 0.9 بالمئة.

(إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)

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