انخفاض وفيات الحوادث المرورية في دبي بين 2024 و2025 بنسبة 19%

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انخفض عدد الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية في دبي بين عامي 2024 و2025 بنسبة 19%، على ما أعلنت شرطة الإمارة معزية التقدم إلى منظومة العمل المتكاملة والتطوير المستمر لمنظومة السلامة المرورية.

جاء الإعلان خلال مؤتمر صحافي عقدته القيادة العامة لشرطة دبي مساء الجمعة، ممثلة بالإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لإسعاد المجتمع.

وأطلقت شرطة دبي حملة التوعية المرورية “قيادة بوعي” بهدف تعزيز الالتزام بقوانين السلامة المرورية ونشر الوعي بالسلوكيات المرورية الآمنة بين أفراد المجتمع.

وقال العميد عصام العور نائب مدير الإدارة العامة للمرور في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الإمارات (وام) إنّ “الحملة تنسجم مع توجهات واستراتيجيات حكومة دبي الرامية إلى تعزيز أمن الطرق وخفض معدلات الحوادث المرورية والوفيات والإصابات الناجمة عنها، من خلال نشر الوعي المروري وتبني أفضل الممارسات الوقائية”.

هت