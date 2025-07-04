اندلاع حريق جديد بالقرب من اثينا

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اندلع حريق جديد مدفوعا برياح عاتية الجمعة بالقرب من أثينا، في حين بدأ الحريق المشتعل في جزيرة كريت منذ ثلاثة أيام بالانحسار، بحسب خدمة الإطفاء.

اندلع الحريق في منطقة كوروبي التي تبعد 30 كيلومترا إلى شرق أثينا. وتلقى السكان على هواتفهم المحمولة رسائل نصية من هيئة الحماية المدنية تطلب منهم مغادرة هذه المنطقة شبه الحضرية التي تضم العديد من المنازل المحاطة بالأحراج.

وقال رئيس بلدية المدينة ديميتريس كيوسيس على قناة “ايه ار تي” التلفزيونية العامة “وصل الحريق إلى باحات المنازل”.

واضاف نائبه ثودوريس غريفاس على القناة نفسها “الحريق مستعر. تم إجلاء جميع السكان” في المناطق المعرضة للخطر، مضيفا “لا نعرف بعد حجم الكارثة”.

وتعمل قاذفتا مياه على الأقل ومروحيتان على إخماد النيران التي أججتها الرياح القوية في أتيكا وأثينا ومنطقتها.

وأظهرت صور بثتها القناة النيران وهي تأتي على أشجار الزيتون والأحراج.

يأتي ذلك غداة احتواء حريق اندلع بعد ظهر الخميس نتيجة الرياح العاتية وأثّر على حركة العبّارات المتّجهة إلى الوجهات السياحية مثل ميكونوس وأتى على منازل وسيارات، ما استدعى إجلاء نحو 300 شخص بالقرب من ميناء رافينا، على بعد حوالى ثلاثين كيلومترا شرق أثينا.

ونقلت القناة عن رئيس بلدية سباتا-أرتيميدا، ديميتريس ماركو إن بعض المنازل والمركبات تضررت.

وفي جزيرة كريت التي تعدّ من أبرز المقاصد السياحية في البلد، استدعى الحريق الذي اندلع بعد ظهر الأربعاء إجلاء “3 آلاف سائح وألفي شخص من السكان ليل الأربعاء الخميس”، بحسب ما أفاد رئيس اتحاد أصحاب الفنادق في المنطقة يورغوس تزاراكيس وكالة فرانس برس.

وذكرت خدمة الأطفاء ان الحريق ينحسر في هذه المنطقة.

وقال المتحدث باسم الإطفاء فاسيليوس فاتراكويانيس إن “الحريق ينحسر في كريت. وما زلنا نخشى عودة النيران في بعض البؤر لكن الجزء الأكبر تم اخماده”.

ووضع نحو 230 رجل اطفاء و48 مركبة و6 مروحيات في حالة تأهب ميداني بالقرب من مدينة إيرابيترا الساحلية.

وما زالت بعض البؤر مشتعلة وبعض المناطق مغطاة بدخان ثقيل تنطلق منها حرائق صغيرة النطاق وأحيانا أوسع نطاقا، بحسب ما أفادت خدمة الإطفاء وكالة الأنباء الوطنية.

غير أن تراجع الرياح في هذه المنطقة التي يصعب الوصول إليها سمح بتحسّن الوضع.

ويبقى خطر اندلاع الحرائق مرتفعا جدّا في عدّة مناطق، من بينها أثينا وأتيكا، بحسب الحماية المدنية اليونانية.

وما زال عناصر الإطفاء في حالة تأهّب في هذه المنطقة القريبة من مطار أثينا الدولي، بسبب خطر اشتعال النيران مجدّدا بدفع من الرياح العاتية.

وبقيت اليونان بمنأى نسبيا عن موجة الحرّ التي ضربت أجزاء من أوروبا، أبرزها إسبانيا والبرتغال وفرنسا.

لكن من المرتقب أن ترتفع الحرارة في نهاية الأسبوع وصولا إلى 43 درجة في بعض المناطق، وفق توقعات الطقس.

ياب-مر/م ن-ريم/ب ق