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اندلاع حريق على متن ناقلة نفط قبالة ألمانيا وإنقاذ أفراد طاقهما

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اندلع حريق على متن ناقلة نفط صغيرة في بحر البلطيق قبالة سواحل ألمانيا الجمعة وتم إنقاذ أفراد طاقمها السبعة، بحسب ما أعلنت أجهزة الطوارئ.

وأفاد شهود عيان عن سماع دوي انفجار قوي قرابة الساعة 09,15 صباحا (07,15 ت غ)، بحسب ما ذكرت صحيفة “أوستسي زيتونغ” المحلية، فيما شوهدت أعمدة دخان تتصاعد من السفينة التي ذكرت تقارير بأنها تستخدم لتزويد المراكب بالوقود أثناء إبحارها.

وأفادت القيادة المركزية للطوارئ البحرية بأن “حريقا اندلع على متن ناقلة أنيكا صباح الجمعة”، مضيفة بأنها تحمل حوالى 640 طنا من النفط.

وأوضحت أنه “تم إنقاذ جميع أفراد الطاقم السبعة الذين كانوا على متنها ونقلهم إلى الشاطئ”، لافتة إلى أن بعضهم أصيب بجروح طفيفة.

وعملت سفن جهاز الطوارئ على مكافحة الحريق بينما توجّهت المزيد من فرق الإنقاذ على متن مروحيات إلى الناقلة، على بعد حوالى 4,5 كيلومترات عن الشاطئ.

ويبلغ طول الناقلة التي ترفع العلم الألماني 73 مترا وعرضها 12 مترا. وهي حاليا راسية وتم ربطها بزورق قطر، وفق القيادة المركزية.

وأضاف البيان بأن الناقلة كانت في خليج مكلنبورغ بين بلدتي كولونغسبورن وفارينمونده.

وأفاد عناصر إنقاذ بأنه بعد أربع ساعات على وقوع الانفجار، ما زالت النيران مشتعلة داخل الناقلة وبأن فرق الإنقاذ يقيّمون إن كان بإمكانهم الصعود على متنها لإخماد النيران.

ولدى سؤاله عن خطر غرق السفينة أو حدوث تسرّب نفطي، أفاد ناطق باسم القيادة المركزية فرانس برس بأن “التحقيق جار”.

جسك/لين/ح س

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية