اندلاع حريق في سفينة قبالة الساحل العماني بعد استهدافها بمقذوف

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20 يوليو تموز (رويترز) – قال مسؤولون في قطاع أمن الملاحة البحرية اليوم الاثنين إن حريقا اندلع في سفينة تشغلها شركة ديناكوم اليونانية للشحن بعد استهدافها بمقذوف غير محدد على بعد ثمانية أميال بحرية إلى الشمال الغربي من كمزار العمانية المطلة على مضيق هرمز.

وهذا هو أحدث هجوم ضمن سلسلة هجمات استهدفت ناقلات نفط وغاز منذ تصعيد الولايات المتحدة وإيران الهجمات في الشرق الأوسط يوم السابع من يوليو تموز، وذلك للسيطرة على المضيق الذي كان يمر عبره قبل الحرب حوالي 20 بالمئة من إمدادات العالم من النفط والغاز الطبيعي المسال.

وقالت شركة فانجارد البريطانية المعنية بإدارة مخاطر الملاحة البحرية إنها على دراية بأن “النيران اشتعلت في الناقلة (كافومالياس) التي ترفع علم مالطا في أثناء عبورها مضيق هرمز”.

وأضافت الشركة في بيان أن سبب الحريق لا يزال غير معروف، وأن حالة الطاقم غير مؤكدة، مشيرة إلى أن سلطات الملاحة البحرية في المنطقة تحقق في الواقعة.

وتشير عقود سمسرة في السفن ومصدر تجاري إلى أن الناقلة كان من المقرر أن يجري تحميلها بمنتجات نفطية في الخليج هذا الأسبوع.

ولم يتسن الوصول إلى الشركة اليونانية المشغلة للناقلة للحصول على تعليق.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن الطاقم غادر الناقلة بأمان وأن قاربا للقطر يوجهها حاليا، بعد تقرير في وقت سابق من الهيئة أشار لاندلاع حريق فيها.

وذكرت الهيئة أن الحريق لم يتم إخماده بعد، لكن لم ترد بلاغات عن أي ضرر بيئي بسبب الواقعة.

وفي صباح اليوم الاثنين، قال الحرس الثوري الإيراني إن ناقلتي نفط “انفجرتا” وتعطلتا بعد محاولة عبور مضيق هرمز من مسار جنوبي وصفه بأنه غير آمن.

وأشار الحرس الثوري أمس الأحد إلى تعرض سفينتين إلى “حادث” في المنطقة نفسها.

ولم يتضح بعد إن كان هناك أي صلة بين الواقعتين.

(تغطية صحفية إيناس العشري وإيمان أبو حصيرة – إعداد سلمى نجم ونهى زكريا للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)