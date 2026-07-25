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اندونيسيا توقف مدعيا عاما سابقا وتصادر ذهبا وملايين الدولارات

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أوقفت السلطات الإندونيسية مدعيا عاما سابقا مكلفا مكافحة الفساد بعدما صادرت ملايين الدولارات وأكثر من 70 كيلوغراما من سبائك الذهب من منزله وعقارات أخرى، بحسب ما أفاد مصدر قضائي.

ويُتهم فِبري أدريانسياه بتبييض الأموال عندما كان يشغل منصب النائب العام المكلّف بمكافحة الفساد، بحسب ما أفاد مساعد النائب العام المكلّف بالرقابة رودي مارجونو الصحافيين مساء الجمعة.

وغادر فِبري في 11 تموز/يوليو منصبه الذي تولاه لأكثر من أربع سنوات، وذلك بعد عمليات دهم طالت بعض العقارات، بينها منزله الواقع في ضواحي جاكرتا.

وصادر المحقّقون 19 مليون دولار نقدا، و74 كيلوغراما من سبائك الذهب تبلغ قيمتها ملايين الدولارات الإضافية.

وبعد ساعات من الاستجواب في العاصمة الإندونيسية، نفى فِبري أدريانسياه التهم، وقال لقناة تلفزيونية محلية إنه يعامل كما لو كان مجرما. 

وقال محاميه إن موكله يأمل أن “تسير الإجراءات القضائية بشكل عادل”.

وفتحت الشرطة التحقيقات بحق فِبري ثم أحالتها إلى متخصّصين في مكافحة الفساد من جهازه السابق.

وتكافح اندونيسيا، وهي أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، منذ زمن طويل آفة الفساد، وأوقفت عددا كبيرا من المسؤولين في الأعوام الأخيرة.

مرس/س ح/كام

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية