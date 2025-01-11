انذار برتقالي في مايوت مع اقتراب الاعصار ديكيليدي

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وُضع أرخبيل مايوت الفرنسي السبت في حالة انذار برتقالية تحسبا لمرور الاعصار ديكيليدي قبالة سواحله الجنوبية في المحيط الهندي بعد أقل من شهر على أضرار جسيمة لحقت به جراء إعصار شيدو.

والمستوى البرتقالي يعني “توقف عمل العبارات” المحلية على ما أوضحت عبر منصة اكس إدارة هذه المقاطعة الفرنسية البالغ عدد سكانها 320 ألف نسمة. وحذرت السلطات من احتمال حصول “تدهور كبير في الأحوال الجوية” اعتبارا من مساء السبت.

وأكدت إدارة مايوت “يجب الاستعداد بجدية لاحتمال مرور إعصار قريب جدا واعتماد مستوى الانذار الأحمر”.

في نشرتها الأخيرة، توقعت مصلحة الأرصاد الجوية الفرنسية “منخفضا مصحوبا بالأمطار والرياح” عند مرور الإعصار ديكيليدي قرب الأرخبيل متحدثة عن “إمطار غزيرة جدا قد تتسبب بفيضانات”.

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تتراجع قوة ديكيليدي ليل السبت الأحد “إلى عاصفة مدارية قوية خلال تنقلها قبالة جنوب مايوت خلال يوم الأحد”.

وفجر السبت بالتوقيت المحلي كان ديكيليدي على مسافة 800 كيلومتر شرق مايوت بحسب مصلحة الأرصاد الجوية الفرنسية.

وأتى هذا الانذار بعد أقل من شهر على مرور الاعصار شيدو الذي ألحق أكبر قدر من الأضرار في تاريخ الأرخبيل في السنوات التسعين الأخيرة.

وتسبب شيدو بأضرار هائلة في أفقر المقاطعات الفرنسية. وأسفر مروره عن سقوط ما لا يقل عن 39 قتيلا وأكثر من 5600 جريح وتدمير الكثير من المساكن الهشة.

وقالت الإدارة “نظرا إلى ضعف المنطقة جراء مرور شيدو، ندعو السكان إلى توخى أقصى درجات الحذر”.

وقد انتشرت طوابير انتظار أمام محطات الوقود في مايوت فيما راح السكان يخزنون المياه المعدنية على ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.

كور-رر/غ ر/ص ك