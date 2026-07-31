انسحاب المغني بوي جورج من مسرحية غنائية بعد انتقادات لأغنيته المؤيدة لإسرائيل

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انسحب المغني البريطاني بوي جورج من مسرحية “جيزس كرايست سوبرستار” في حي ويست إند المسرحي الشهير في لندن بعد تعرضه لانتقادات واسعة بسبب إصداره أغنية مؤيدة لإسرائيل بعنوان “وي وِل دانس أغين” (“سنرقص مجددا”).

وأعلن مدير أعماله بول كيمسلي عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن بوي جورج البالغ 65 عاما “لن يشارك في عرض جيزس كرايست سوبرستار على مسرح لندن بالاديوم”.

وأصدر جورج هذا الأسبوع أغنية تدعم إسرائيل وحربها في غزة، تتضمن عبارات مثل “تقولون إبادة جماعية، أقول حرب” و”عندما تتعرضون لهجوم، فهذا هو دور الجيش”.

وعنوان الأغنية هو عبارة تُستخدم للتعبير عن التضامن مع الإسرائيليين بعد هجوم حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول/اكتوبر 2023.

وقال بوي جورج الذي كان من المقرر أن يؤدي دور الملك هيرودس في مسرحية “جيزس كرايست سوبرستار” في لندن بين 3 و15 آب/أغسطس، في منشور عبر وسائل التواصل، إن الأغنية “أُنتجت باستخدام الذكاء الاصطناعي”.

وتساءل جورج في منشور عبر حسابه في انستغرام “لماذا لا نستخدم كلمة إبادة جماعية في أغنية؟ لماذا يشعر الناس فجأة بعدم الارتياح تجاه هذه الكلمة؟”.

وقال مدير أعماله كيمسلي “لم يخشَ جورج يوما التمسك بقناعاته الشخصية، ولطالما احترمته لذلك”، مضيفا “في هذه الحالة، شعرتُ أنه من الصواب التنحي جانبا، حتى يظل العرض هو محط التركيز”.

اكس/رك/جك