انطلاق “جيتكس غلوبال 2025” في دبي

afp_tickers

1دقيقة

انطلق الإثنين معرض “جيتكس غلوبال 2025″، أكبر حدث للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بمشاركة أكثر من 6800 جهة عرض.

وأفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن المعرض يشهد هذا العام “أوسع برنامج للذكاء الاصطناعي”، مع مشاركة قيادات عالمية، بينهم الرئيس التنفيذي لشركة “أوبن إيه آي” سام ألتمان، والرئيس التنفيذي لمجموعة “جي 42” بينغ شياو.

ويستضيف الحدث سلسلة قمم عالمية تتناول الجغرافيا السياسية للذكاء الاصطناعي، والاستثمار، والحوسبة الكمية، والأمن السيبراني، والحوكمة الرقمية، بمشاركة وزراء وصنّاع قرار وخبراء من مختلف أنحاء العالم.

م ل/لين